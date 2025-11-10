Lola Cortés abandona La Granja VIP; las redes sociales la bautizan como “la nueva Jolette”

Lola Cortés dejó la competencia en La Granja VIP en medio de una polémica salida que provocó inmediatamente reacciones en redes sociales. La famosa salió del reality show llorando, visiblemente afectada.

Esta situación provocó duras críticas por parte de internautas que recordaron los duros comentarios que la famosa le hacía a los concursantes de La Academia que lloraban en el escenario como es el caso de Jolette. Incluso, en redes sociales terminaron por bautizar como la nueva Jolette. Te contamos los detalles de la polémica salida de Lola Cortés de La Granja VIP.

La razón por la que Lola Cortés pidió su salida de La Granja VIP

Durante la segunda semana de la competencia, la actriz y cantante Lola Cortés, quien al inicio de la competencia fingió ser una crítica, para después revelar que era una granjera que entraría a la competencia, mostró algunos signos de sentirse incomoda con el encierro.

La famosa recibió el apoyo de algunos de sus compañeros como Manola Díez , Jawy Méndez y El Patrón; no obstante, la situación siguió complicando al punto de que Lola Cortés comenzó a pedir a sus compañeros que la nominaran y, a su público, que no votaran por ella.

“No voten por mí, me quiero ir”, fueron algunos de los mensajes que Lola Cortés le enviaba a su público.

Finalmente, este domingo 9 de noviembre, Lola Cortés le pidió a Adal Ramones que le diera la palabra, para solicitar de manera formal su salida del reality. La famosa explicó al público que padece trastorno de ansiedad que le causa claustrofobia, una situación que hacía imposible su estancia en la Granja VIP. Ante esta situación, la producción optó por permitir que la famosa abandonara el show de inmediato.

Las críticas de La Granja VIP confrontan a Lola

Unos minutos antes de la salida de Lola Cortés, las críticas del show, Flor Rubio y Linet Puente confrontaron a la exjueza de hierro para pedirle una explicación acerca de su repentina salida del reality. Las críticas cuestionaron a Lola Cortés por su decisión de entrar a un reality de encierro si ya conocía el diagnóstico de su salud mental. Ambas le recordaron que ella le exigía a los alumnos de La Academia que no renunciaran.

“El trastorno de ansiedad es una enfermedad invisible, yo pensé que lo iba a lograr. le pido una disculpa al público si tal vez no estoy dando el ejemplo que pedí, peor mi primer ejemplo para ellos es cuidar mi salud para seguir parándose en un escenario al 1000% No al 50 ni al 10", aclaro la famosa.

Internautas comparan a Lola Cortés con Jolette

No obstante, las redes sociales no perdonaron a Lola Cortés y comenzaron a compararla con su ex alumna de La Academia, Jolette, con quien la famosa parecía ensañarse.

En los videos que circulan en redes sociales, la ahora ex participante de La Granja VIP le recordaba a la concursante:

“Si quieres llorar, lloras en el camerino, lloras en la casa. Aquí no, aquí papelitos así, no”, fue uno de los regaños que Lola Cortés le dio a Jolette durante la competencia en La Academia.

A su salida, Lola Cortés fue recibida por su hija y algunos otros familiares. Además, recibió atención médica inmediata.

¿Qué es el trastorno de ansiedad que padece Lola Cortés?

Las personas con trastorno de ansiedad suelen tener episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos (ataques de pánico), que interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo.

Algunos de los síntomas son: sentirse nervioso, intranquilo o tenso, sentir un peligro inminente, pánico o depresión, tener un aumento de la frecuencia cardíaca, respirar rápidamente (hiperventilación), sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, entre otros.

