El futuro es hoy: Precio, características generales y fecha de preventa del iPhone 17

Este martes 9 de septiembre durante el Apple Event 2025 la compañía de celulares revelará los modelos, características, precios y fecha de lanzamiento del nuevo iPhone 17, el cual se espera continúe siendo el celular de gama alta más comercial a nivel nacional e internacional.

Será durante el Apple Event de este 2025, que la marca revelará el tipo de cámaras con las que contará el nuevo celular, el costo desde el celular básico hasta el Pro Max, así como las fechas importantes de lanzamiento.

Características del iPhone 17

La firma de Apple busca que el iPhone 17 continúe siendo uno de los celulares más comerciales del mercado nacional e internacional, por lo cual las características de los mismos se espera que sean las siguientes:

iPhone 17: pantalla de 6.3 pulgadas, chip A19, cámara de 48 Megapíxeles, grabación en 8k

iPhone 17 Air: pantalla de 6.6 pulgadas, chip A19, cámara de 48 Megapíxeles, diseño ultradelgado, eSIM

iPhone 17 Pro: pantalla de 6.7 pulgadas ProMotion de 120 Hz, chip A19 Pro cámara de 48 Megapíxeles con zoom x8

iPhone 17 Pro Max: pantalla de 6.9 pulgadas ProMotion de 120 Hz, chip A19 Pro, cámara de 48 Megapíxeles con zoom x8, grabación profesional, batería de 5 mil mAh

Productos Apple que fueron presentados en el evento

Más allá del nuevo iPhone 17, Apple anunció que a partir de este 2025 se comenzarán a comercializar los siguientes innovadores productos:

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Series 11

AirPods Pro 3

