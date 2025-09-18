¡En abonos chiquitos! iPhone 17 en preventa exclusiva de Elektra; precio y facilidades de pago

Como cada año, la euforia por los productos de la marca de la manzanita mordida causa revuelo en la red y esta vez no fue distinto, pues desde el 9 de septiembre se lanzó el iPhone 17 en sus distintas versiones y la carrera por obtenerlo ha comenzado. Los usuarios de Apple ahora buscarán conseguir este dispositivo al mejor precio y con los mejores planes de pago posibles y en Elektra lanzaron una excelente promoción que es una gran oportunidad para que lo puedas adquirir.

La preventa del iPhone 17 en Elektra inició del 12 al 29 de septiembre y en este periodo de tiempo podrás hacerte de este espectacular dispositivo. Si eres cliente de Elektra podrás hacerte de un iPhone 17 de una forma más sencilla, ya sea en línea a través de www.elektra.mx en su app o en tiendas físicas. Pero además la compañía pone a disposición el poder comprarlo a través de Préstamo Elektra.

iPhone 17 in Lavender looks pretty 💜 pic.twitter.com/CUVZS6Nh8Q — Shishir (@ShishirShelke1) September 17, 2025

Precio del iPhone 17 en Elektra

Esta es la lista de precios de contado del iPhone 17 en Elektra, estos varían dependiendo de su versión:



iPhone 17 256GB Libre White: $19,999

iPhone 17: $20,349

iPhone 17 512GB Libre Black: $24,999

iPhone 17 512GB Libre White: $24,999

iPhone 17 512GB Libre Mist Blue: $24,999

iPhone 17 512GB Libre Sage: $24,999

iPhone 17 Pro 256GB Libre Silver: $28,499

iPhone 17 Pro 256GB Libre Cosmic Orange: $28,499

iPhone 17 Pro Max 256GB Libre Silver: $30,999

iPhone 17 Pro Max 256GB Libre Deep Blue: $30,999

iPhone 17 Pro: $33,849

iPhone 17 Pro 512GB Libre Cosmic Orange: $33,499

iPhone 17 Pro 512GB Libre Deep Blue: $33,499

iPhone 17 Pro Max 512GB Libre Silver: $35,999

iPhone 17 Pro Max: $51,349

iPhone 17 Pro 1TB Libre Silver: $38,499

iPhone 17 Pro 1TB Libre Deep Blue: $38,499

iPhone 17 Pro Max 1TB Libre Silver: $40,999

iPhone 17 Pro Max 2TB Libre Silver: $50,999

iPhone 17 Pro Max 2TB Libre Cosmic Orange: $50,999

iPhone 17 Pro Max 2TB Libre Deep Blue: $50,999 Características del iPhone 17 Pro Max

Estas son las principales características del iPhone 17 Pro Max lanzado por Apple:

Rendimiento y chip:

Chip A19 Pro: El nuevo procesador de Apple, diseñado para un rendimiento superior y una mayor eficiencia energética, especialmente en tareas de inteligencia artificial.



diseñado para un rendimiento superior y una especialmente en tareas de inteligencia artificial. Refrigeración: Incorpora una cámara de vapor y un chasis de aluminio forjado para una mejor disipación del calor, lo que evita que se sobrecaliente durante el uso intensivo.

Cámaras:

Sistema de cámaras traseras: Tres cámaras Fusion de 48 MP cada una (principal, ultra gran angular y teleobjetivo)

cada una (principal, ultra gran angular y teleobjetivo) Teleobjetivo: Con zoom óptico de 4x y un zoom digital que puede alcanzar hasta 8x o incluso 40x

y un zoom digital que puede alcanzar hasta 8x o incluso 40x Cámara frontal: 18 MP con Center Stage, una función que te mantiene en el encuadre durante las videollamadas

una función que te mantiene en el encuadre durante las videollamadas Grabación de video: Graba en 4K Dolby Vision a 120 fps

Pantalla:

Pantalla OLED Super Retina XDR de 6.9 pulgadas: Con una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz

Con una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz Dynamic Island: Sigue presente como un elemento clave de la interfaz

Batería y diseño:

Batería: Mayor autonomía, con hasta 37 horas de reproducción de video

con hasta 37 horas de reproducción de video Diseño: Unibody de aluminio forjado

Almacenamiento: Las opciones de almacenamiento inician en 256 GB, con una nueva versión de 2 TB

Conectividad: USB-C, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3

Software: Viene con iOS 26 y la nueva suite de funciones de inteligencia artificial llamada Apple Intelligence

