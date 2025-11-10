¡EXPLOTA! Molotov vs hijo de AMLO: Se desata pelea en redes por las críticas a la 4T

¡No soportó! Los integrantes de la banda Molotov celebraron sus 30 años de carrera con un icónico concierto en el Palacio de los Deportes y, con la actitud incendiaria que los caracteriza, no perdieron oportunidad para lanzar duras críticas a la 4T, mismas que provocaron la reacción inmediata del hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán.

El también político de la 4T no soportó y se enfrascó en una pelea a través de redes sociales, en la que también participó Paco Ayala, vocalista de la legendaria banda de rock en español. Te contamos los detalles de esta icónica pelea viral.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dijo Molotov de la 4T en su concierto?

Durante el concierto que reunió a más de 18 mil asistentes, Molotov no solo recuperó temas que marcaron su trayectoria como Gimme the Power, Frijolero, Voto Latino y No Olvidamos, sino también esos mensajes contestatarios que, a pesar del paso de los años y del cambio de gobernantes, parecen nunca perder vigencia, pues siguen denunciando abusos de poder, corrupción e impunidad, sí, aún en la 4T .

“Éramos un país bien chingón. Ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación. ¡Que chinguen a su madre! Estamos aquí porque somos igual que ustedes, somos mexicanos y queremos este país, donde nacimos, donde lo cuidamos. Y aunque cada vez nos va un poco más mal, esta canción sigue diciendo lo mismo”, señaló Paco Ayala antes de comenzar a tocar.

Este mensaje no solo encendió el ambiente entre los asistentes del Palacio de los Deportes, sino que también las redes sociales, donde la discusión se enfocó en los desaciertos de la 4T, algo que el hijo de AMLO no dejó pasar.

X: @José Ramón López Beltrán Pelea del hijo de AMLO y Molotov en redes sociales.

La pelea en redes sociales entre Molotov y el hijo de AMLO

El mensaje provocó inmediatamente una ola de comentarios en la red social X, antes Twitter, donde comenzó un debate entre los simpatizantes y detractores de la 4T. Fue entonces que hizo su aparición el hijo de Andrés Manuel López Obrador , quien criticó tanto el comentario como a la banda.

“De flojera los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de @MolotovBanda dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México”, escribió José Ramón López Beltrán en su cuenta de X.

Tras el éxito de su concierto de aniversario, Paco Ayala, vocalista de Molotov, visitó su cuenta de X para responder “a su manera” al hijo de AMLO.

“Ya vi que nos escribió el panzón millonario!! Jaja de mega fan a Chairo/idiota! Todos los políticos absolutamente toda valen verga pero tu papá más que todo juntos!!”, fue la respuesta del famoso al hijo del ex presidente mexicano y creador de la 4T.

Ya vi que nos escribió el panzón millonario!! Jaja de mega fan a Chairo/idiota! Todos los políticos absolutamente toda valen verga pero tu papá más que todo juntos!! — Paco Ayala (@Ayalagarras) November 8, 2025

Pero, el hijo de AMLO no dejó la pelea y respondió:

“De pena ajena que @MolotovBanda sean panistas de clóset con instrumentos musicales”.

Los memes que dejó la pelea del hijo de AMLO con Molotov

La discusión en redes sociales sigue activa pues sigue generando comentarios, por parte de los internautas. Aquí te compartimos algunos de los divertidos memes que generó la pelea entre el hijo de AMLO y la banda Molotov.

Tambos de Cebo Del Bienestar @_JRLB_ pic.twitter.com/LciKZHe45H — esteban pérez lópez (@Kaizer_zerop) November 10, 2025

Ya se ardió el marrano pic.twitter.com/CU2mpeeWgw — TomaChairoTuBanana 🍌 (@tu_chairo) November 10, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.