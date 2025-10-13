Habitantes de Poza Rica, Veracruz, le reclaman a ClaudiaSheinbaum
La presidenta fue a una de las zonas más afectadas por las lluvias y los habitantes le exigieron respuesta ante la situación
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
- Poza Rica es uno de los lugares más afectados de México por las lluvias, con casas completamente inundadas
- Además de la lluvia, hay varias personas que han desaparecido en Veracruz en los últimos meses
- La presidenta se hizo viral por su peculiar forma de responder a las personas