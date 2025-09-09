EN VIVO del Apple Event para el lanzamiento del iPhone 17 y la nueva línea de dispositivos

Apple presentará su nueva línea de dispositivos hoy 9 de septiembre, así que si eres fan de los productos de la manzanita, aquí te compartimos todos los detalles de los lanzamientos entre los que destacan el del iPhone 17.

¿A qué hora y dónde ver el Apple Event?

El Apple Event se llevará a cabo a las 11:00 horas de México y se podrá ver en el Canal de Apple en YouTube, la página oficial de Apple y la app Aple TV.

Aquí puedes seguir el evento en vivo:

Lanzamiento del iPhone 17

Durante el Apple Event se espera que anuncien las novedades del iPhone 17 que llega rodeado de filtraciones. Además, destaca el lanzamiento del iPhone 17 Air el modelo más delgado en la historia de la compañía.

¿Qué se anunciará en el Apple Event?

Es importante destacar que el Apple Event no será únicamente para dar a conocer las características del nuevo iPhone, también se prevé la presentación de:

Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3

Nueva generación de AirPods Pro

Posibles adelantos de series y películas en Apple TV

