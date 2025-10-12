Motorola supera a Apple y Samsung: Edge 70, su nuevo celular ultradelgado y con hasta 50 horas de batería

Motorola está a punto de revolucionar el mundo de los celulares con su nuevo modelo Edge 70, un smartphone ultradelgado con una gran batería, que promete competir con Samsung y Apple .

Este dispositivo promete ofrecer a los usuarios la ansiada autonomía prolongada sin sacrificar la comodidad y el estilo de un equipo ligero y fino. En adn Noticias te damos todos los detalles de su lanzamiento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Características del Motorola Edge 70

La página web de Motorola en Polonia dio un adelanto del esperado Edge 70, destacando uno de sus puntos más fuertes: la duración de batería. Con el lema “El futuro tiene una ventaja” y una imagen que resalta su capacidad energética, la marca sugiere que el dispositivo podría alcanzar hasta 50 horas de uso con una sola carga. Este rendimiento se lograría gracias a una batería de silicio-carbono de 4,800 mAh, una tecnología más avanzada frente a las baterías tradicionales.

Haga más, cargue menos. TurboPower de 68 W ofrece horas de funcionamiento después de solo 15 minutos de carga -se indica.

Asimismo, según un video promocional filtrado por Evan Blass, mediría 6,0 mm de grosor.

Con solo 5.6 mm de grosor, el iPhone Air se posiciona como el referente actual en el segmento de smartphones ultradelgados. Muy cerca le sigue el Galaxy S25 Edge, que presume un perfil de 5.8 mm. Ahora, Motorola se suma a esta competencia con el Edge 70, apostando por un diseño estilizado que vuelve a poner la delgadez como un elemento clave en la experiencia móvil.

El celular también ofrecerá una cámara de 50 MP, resistencia al agua y polvo y una pantalla con recubrimiento Gorilla Glass i7.

¿Por qué el Motorola Edge 70 es mejor?

El Motorola Edge 70 destaca frente a sus rivales gracias a su batería de 4,800 mAh, impulsada por una avanzada tecnología de silicio-carbono. A diferencia de Apple y Samsung, que aún apuestan por baterías de iones de litio, Motorola da el salto a una solución más eficiente, capaz de ofrecer mayor densidad energética y tiempos de carga optimizados, sin aumentar el tamaño del dispositivo.

Aunque fabricantes como Vivo, Oppo, OnePlus y Xiaomi ya han incorporado esta tecnología en sus modelos para el mercado chino, en Occidente su adopción ha sido más lenta. Eso está por cambiar. El Edge 70 será uno de los primeros smartphones con batería de silicio-carbono disponibles fuera de Asia, marcando un paso importante.

¿Cuándo se presenta el Motorola Edge 70?

Será el 5 de noviembre cuando sea la presentación oficial de este dispositivo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.