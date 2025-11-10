¡Confirmado! Así se enteró Angélica Vale que Otto Padrón pidió el DIVORCIO a días de su cumpleaños

¡Ya no creemos en el amor! Angélica Vale nos rompió el corazón al confirmar que se está divorciando de Otto Padrón, con quien lleva más de 14 años de matrimonio, en los que procrearon a dos hermosos hijos.

Visiblemente afectada, la hija de la novia de México rompió en llanto durante uan entrevista en la que reveló la dolorosa manera en la que se enteró que su aún esposo había inciado el proceso de divorcio. Te contamos los detalles de este caso.

Angélica Vale revela la dolorosa forma en que se enteró de que su esposo pidió el divorcio

Luego de varios meses de rumores, Angélica Vale decidió romper el silencio y contar toda la verdad acerca de su separación de Otto Padrón. En su programa de radio "La Vale Show", la famosa reveló que efectivamente se encuentra separada de su esposo desde hacía ocho meses. Sin embargo, aún no habían decidido iniciar el proceso de divorcio.

Angélica Vale comentó que estaba tratando de hacer este proceso lo menos doloroso posible, tanto para ellos como para sus pequeños hijos, por lo que incluso, durante este año siguió haciendo viajes en familia con Otto Padrón.

No obstante, la famosa confesó que la noticia de que su esposo había iniciado el proceso de divorcio la tomó totalmente por sorpresa, pues no se imaginó que Otto Padrón iniciara este trámite a solo unos días de que ella celebrara su cumpleaños 50, este 11 de noviembre.

“Ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó de sorpresa, aunque soy amiga de Javier Ceriani como de muchas personas de la prensa tanto en México como aquí (Los Ángeles)”, comentó.

La famosa reveló que se enteró de la noticia por un mensaje que le llegó justo mientras ella cenaba con su aún esposo.

“Me enteré de la noticia que Otto Padrón, que el papá de mis hijos, puso la demanda, ayer cenando con él en familia y con unos amigos. Me llegó la noticia por un mensaje que le llegó a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido (la demanda de divorcio), él me había llamado unos días antes de que íbamos a empezar el proceso y le dije que sí”, confesó entre lágrimas.

No obstante, la actriz y cantante reveló que Otto Padrón aseguró que tampoco sabía que sus abogados ya habían iniciado con el proceso del divorcio.

“Perdón que llore, pero es un momento muy difícil para mí. Nunca pensé que esto me fuera a pasar. Así es como me entero, él me dice que sus abogados, que él tampoco sabía que iban a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños, que él también se sacó de onda y no sabía lo que estaba pasando”, comentó.

¿Por qué se divorcian Angélica Vale y Otto Padrón?

Aunque supuestamente en la solicitud de divorcio, Otto Padrón alega diferencias irreconciliables, la verdad es que Angélica Vale no declaró nada al respecto de las razones por las que ambos decidieron poner fin a su matrimonio.

No obstante, la famosa aseguró que ambos tienen claro que harán todo lo posible para que el proceso no afecte a sus hijos.

“No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, fuertes, que crezcan mentalmente bien y es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos. Sé que muchas mamás me van a entender”, contó.

La famosa también confesó que no había dicho nada al respecto para no lastimar a sus hijos; sin embargo, una vez que la noticia del divorcio fue revelada por el periodista Javier Ceriani, ella optó por contarle lo que sucedía a su hija, antes de que se enterara por redes sociales.

Así fue la historia de amor de Angélica Vale y Otto Padrón

Aunque Angélica Vale y el ejecutivo Otto Padrón ya se conocían, el flechazo se dio en 2008, cuando ella fue la conductora y él el productor de un especial de Año Nuevo desde Times Square junto a Raúl de Molina para Univision.

Las fiestas decembrinas de ese año fueron el escenario del inicio del romance de la actriz con el padre de sus hijos. En 2010, tras dos años de feliz noviazgo, Otto Padrón le pidió matrimonio a la famosa con todo y mariachi.

La pareja se dio el 'sí ante el altar' en una boda religiosa simbólica, el 19 de febrero de 2011, en la capilla del Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México. Un año después nació su primera hija, Angélica Masiel Padrón Vale, y el 2014, nació su hijo, Daniel Nicolás Padrón Vale.

