Muere Alison Montaño, Miss Teocaltiche 2025, en trágico accidente en Jalisco

El pasado viernes 7 de noviembre, la comunidad de Los Altos de Jalisco amaneció con una noticia que llenó de tristeza a todo el municipio de Teocaltiche: la muerte de Alison Montaño Guerrero de apenas 21 años, quien recientemente había sido coronada como Miss Teocaltiche 2025.

La joven perdió la vida en un accidente automovilístico cuando el vehículo en el que viajaba con su pareja chocó de frente contra un camión de carga pesada.

Así fue el accidente donde perdió la vida Alison Montaño

De acuerdo con los primeros reportes de la Comandancia Regional de Protección Civil Jalisco , el percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas, a la altura del kilómetro 27 de la carretera Teocaltiche–Jalostotitlán, cuando el automóvil compacto invadió el carril contrario e impactó directamente contra el camión.

Tanto Alison como su acompañante, identificado como Jesús Eduardo Severiano García, quedaron atrapados entre los restos del vehículo y fueron declarados sin vida en el lugar.

Luto en Teocaltiche

El Ayuntamiento de Teocaltiche confirmó el fallecimiento a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, donde lamentó profundamente la pérdida de la joven: “Hoy nuestro municipio se llena de profunda tristeza ante la irreparable pérdida de Alison, nuestra querida Señorita Teocaltiche 2025”.

En tanto, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco informó que la carretera fue cerrada parcialmente por varias horas para permitir las labores de rescate y peritaje.

El cuerpo de Alison fue velado en su localidad natal, donde decenas de habitantes, familiares y amigos acudieron para despedirla.

¿Quién era Alison Montaño Guerrero?

Coronada el pasado 30 de octubre durante la Feria de Teocaltiche , Alison representaba la frescura y el orgullo de su municipio. Era estudiante de Psicología en el Centro Universitario de los Altos (CUALTOS) de la Universidad de Guadalajara y destacaba por su participación en proyectos sociales y comunitarios.

En una de sus últimas declaraciones como reina de belleza, dijo una frase que hoy resuena entre quienes la conocieron: “La verdadera belleza no se mide en coronas ni en vestidos, sino en la capacidad de mirar al otro con respeto y con amor”.

Despedida con amor y memoria

Amigos y familiares la recordaron en redes sociales como una joven amable, dedicada y llena de sueños. “Nos quedamos con esa sonrisa que transmitía alegría y amor hacia todos los que te rodeaban”, escribió una de sus amigas cercanas.

El municipio de Teocaltiche permanece en duelo por la pérdida de quien fuera su representante y ejemplo de juventud y esperanza.

