Venta NOCTURNA de Cinépolis y Cinemex por el Buen Fin 2025; link para registro

El Buen Fin 2025 está cerca y Cinépolis y Cinemex lo saben; por eso, van a consentir a los cinéfilos con una promoción imperdible. Ahora, podrás conseguir boletos de hasta con 50% de descuento para disfrutar de los mejores estrenos de la temporada como Soy Frankelda y Teléfono Negro 2.

La venta nocturna de Cinépolis y Cinemex está a punto de comenzar; por eso, en adn Noticias, te tenemos todos los detalles apra que aproveches esta promoción y no te pierdas tus películas favoritas en cartelera.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo empieza la Venta Nocturna de Cinépolis y Cinemex por Buen Fin?

El Buen Fin es la temporada de ofertas más esperada por los mexicanos, pues las empresas participantes ofrecen productos y servicios a precios inigualables. Cinépolis y Cinemex no se quedan atrás y, en noviembre 2025, tendrán disponibles los boletos y otros productos con descuento.

El Depredador, siempre implacable 👁️‍🗡️ ¿En cuál de sus versiones te dio más miedo? Checa más datos en: https://t.co/QsV2OApUCW pic.twitter.com/aEFy9iC6KC — Cinépolis (@Cinepolis) November 9, 2025

Ofertas de Cinemex

La cadena Cinemex anunció que los cinéfilos podrán adquirir la tarjeta CineFan por un precio simbólico de solo 25 pesos. Con esta tarjeta podrán comprar boletos a solo $20 pesos y 20 combos a precio preferencial, con vigencia de 6 meses a partir de la compra.

¡El Buen Fin llegó con todo a Cinemex! Consigue tu CineFan por solo $25 pesos del 13 al 17 de noviembre. #ElBuenFin pic.twitter.com/45ePLoouUk — Cinemex (@Cinemex) November 8, 2025

Ofertas Cinépolis

En el caso de Cinépolis, habrá una venta nocturna que comenzará el próximo jueves 13 de noviembre, en punto de las 19:00 horas. Los cinéfilos obtendrán descuentos de hasta el 50% de descuento en boletos y combos.

¿Cómo consigo boletos en la Venta Nocturna de Cinépolis?

Para conseguir las promociones en la Venta Nocturna de Cinépolis, los internautas deberán de hacer un registro previo en el siguiente ENLACE .

Después, deberán de estar al pendiente del horario para ingresar y poder comprar los boletos o productos que deseen con 50% de descuento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.