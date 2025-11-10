inklusion.png Sitio accesible
Venta NOCTURNA de Cinépolis y Cinemex por el Buen Fin 2025; link para registro

¡Que no se te pase! Esta es la fecha en la que debes hacer tu registro para obtener boletos hasta con 50% de descuento.

1 minutos de lectura.
Escrito por: Tania Itzel Vargas

El Buen Fin 2025 está cerca y Cinépolis y Cinemex lo saben; por eso, van a consentir a los cinéfilos con una promoción imperdible. Ahora, podrás conseguir boletos de hasta con 50% de descuento para disfrutar de los mejores estrenos de la temporada como Soy Frankelda y Teléfono Negro 2.

La venta nocturna de Cinépolis y Cinemex está a punto de comenzar; por eso, en adn Noticias, te tenemos todos los detalles apra que aproveches esta promoción y no te pierdas tus películas favoritas en cartelera.

¿Cuándo empieza la Venta Nocturna de Cinépolis y Cinemex por Buen Fin?

El Buen Fin es la temporada de ofertas más esperada por los mexicanos, pues las empresas participantes ofrecen productos y servicios a precios inigualables. Cinépolis y Cinemex no se quedan atrás y, en noviembre 2025, tendrán disponibles los boletos y otros productos con descuento.

Ofertas de Cinemex

La cadena Cinemex anunció que los cinéfilos podrán adquirir la tarjeta CineFan por un precio simbólico de solo 25 pesos. Con esta tarjeta podrán comprar boletos a solo $20 pesos y 20 combos a precio preferencial, con vigencia de 6 meses a partir de la compra.

Ofertas Cinépolis

En el caso de Cinépolis, habrá una venta nocturna que comenzará el próximo jueves 13 de noviembre, en punto de las 19:00 horas. Los cinéfilos obtendrán descuentos de hasta el 50% de descuento en boletos y combos.

¿Cómo consigo boletos en la Venta Nocturna de Cinépolis?

Para conseguir las promociones en la Venta Nocturna de Cinépolis, los internautas deberán de hacer un registro previo en el siguiente ENLACE .

Después, deberán de estar al pendiente del horario para ingresar y poder comprar los boletos o productos que deseen con 50% de descuento.

Películas
