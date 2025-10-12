¡Adiós Orlando Bloom! El beso que confirma el romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

El romance entre Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau habría quedado completamente confirmado con unas reveladoras imágenes que ya circulan en redes sociales, en las que se les ve muy románticos durante un paseo en yate.

El político canadiense sostiene a la cantante entre sus brazos y le da un tierno beso que confirma los rumores que comenzaron hace meses cuando fueron sorprendidos en una cena romántica. Te contamos los detalles.

Katy Perry y Justin Trudeau fueron atrapados en pleno beso

El pasado mes de julio, Katy Perry y Justin Trudeau se convirtieron en tendencia cuando se dieron a conocer unas imágenes en las que se les veía disfrutar de una romántica cena en un restaurante de lujo en Montreal. Después, se les vio ir por un trago a un bar de moda en Parc Avenue. Y. aunque el exministro de Canadá también fue de los fans más emocionados en el concierto que la estadunidense ofreció en Montreal, solo existían rumores del posible romance.

Para entonces, tanto Justin Trudeau como Katy Perry se habían separado de sus antiguas parejas. Katy Perry y Orlando Bloom hicieron oficial su separación en junio de 2025; mientras que Trudeau se separó de Sophie Grégoire en el verano de 2023.

#JustinTrudeau #chisme #Romance #Celebs ♬ Firework - Katy Perry @di.mdl24 💥 Katy Perry y Justin Trudeau: AMOR SIN FRONTERAS 💥 Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau fueron captados en pleno romance durante una escapada en yate frente a las costas de Santa Bárbara, California. 🌊❤️ Sí, lo que empezó como un simple rumor… ¡se acaba de confirmar con fotos! 📸 Según Page Six, la cantante y el político no se ocultaron y fueron vistos muy cariñosos mientras disfrutaban del mar. Recordemos que los rumores comenzaron hace meses, cuando ambos coincidieron en un evento en Montreal 🇨🇦 y, desde entonces, las especulaciones no pararon. 👀 La gente no puede superar esta pareja inesperada: “La popstar y el político, ¿quién lo diría?” 😳 ¿Será el inicio del romance más inesperado del año? #KatyPerry

Pero fue hasta octubre de 2025 que la pareja fue captada en pleno beso, mientras paseaban en un yate, frente a la costa de Santa Bárbara, California. Las imágenes de la pareja publicadas en el Daily Mail fueron captadas por un turista en un barco que pasaba cerca.

En las fotos se ve a la famosa, de 40 años, usando un traje de baño negro, abrazando a Justin Trudeau, de 53 años, sin camisa y con lentes de sol. El detalle que delató al político canadiense fue el tatuaje de un cuervo haida que Trudeau tiene en la parte superior del brazo izquierdo.

¿Por qué Orlando Bloom terminó con Katy Perry?

Katy Perry se separó recientemente de su prometido de toda la vida, el actor Orlando Bloom, después de siete años. Ambos compartieron un comunicado en el que confirmaban la separación, aunque no dieron a conocer las razones por las que decidieron terminar su noviazgo, cuyo fruto es su pequeña hija, Daisy.

Algunos medios informaron que la ruptura se debió a tensiones acumuladas en los meses previos. Además, de que Katy Perry comenzó su gira mundial, lo que provocó que la pareja viviera separada durante meses.

Al parecer, la intérprete de Roar dejó atrás su noviazgo con Orlando Bloom para iniciar una nueva etapa a lado del político canadiense, quien luce muy enamorado de la famosa.