AirPods, Apple Watch, iPhone 17 y todos los productos que presentaron en el Apple event 2025

Apple celebró este 9 de septiembre su esperado evento anual Awe Dropping , en el que reveló la nueva generación de productos que marcarán su estrategia tecnológica para los próximos meses.

Desde AirPods con funciones de salud y traducción en tiempo real, hasta Apple Watch con conectividad satelital y el esperado iPhone 17 —con su versión ultradelgada Air—, la compañía de Cupertino dejó claro que la innovación estará centrada en tres ejes: salud, inteligencia artificial y diseño avanzado.

AirPods Pro 3: salud, traducción y cancelación de ruido de última generación

Apple reveló los AirPods Pro 3 , que ya se pueden reservar y llegarán a tiendas el 19 de septiembre. Con un precio de cinco mil 799 pesos en Apple Store México , destacan por una mejora sustancial en la cancelación activa de ruido (ANC), considerada la más potente del mercado.

Además, integran un sensor óptico que mide la frecuencia cardíaca y otros datos de salud, convirtiéndolos en un accesorio deportivo clave. También cuentan con traducción en tiempo real y transcripción automática, lo que los hace ideales para viajes y entornos multilingües.

Novedades en el Apple Watch

Apple Watch SE3

El Apple Watch SE 3 será el modelo más asequible de la línea, con un precio de cinco mil 499 pesos en México. Aunque con menos funciones que sus hermanos mayores, incluye métricas de salud, monitoreo del sueño y alertas para apnea, reafirmando la apuesta de Apple por el bienestar de los usuarios.

Apple Watch Series 11: más delgado y conectado

El Apple Watch Series 11, con precio base de nueve mil 499 pesos, es el más delgado de la gama hasta ahora. Ofrece una pantalla dos veces más resistente a arañazos, conectividad 5G y nuevas funciones como alertas para personas con hipertensión, posicionándose como un aliado clave en la salud preventiva.

Apple Watch Ultra 3

El Apple Watch Ultra 3 tiene un precio de 19 mil 999 pesos mexicanos y es el más robusto. Destaca por su batería de hasta 42 horas (72 en modo bajo consumo) y la posibilidad de enviar mensajes vía satélite, incluso en zonas sin cobertura celular.

Su pantalla OLED es la más grande de la familia y añade herramientas como alertas proactivas de hipertensión, un entrenador inteligente con Apple Intelligence y un sistema de navegación mejorado para actividades al aire libre.

iPhone 17, lo más esperado

Aunque los relojes y audífonos se llevaron gran parte del protagonismo, la estrella fue el iPhone 17, presentado como “el mayor avance en la historia del iPhone”; todos contarán con el chip A19 Pro.

Entre sus novedades destacan el modelo iPhone Air, ultradelgado, con mejoras en rendimiento, fotografía y funciones impulsadas por Apple Intelligence.

iPhone 17

Tendrá una pantalla de 6.3 pulgadas y cuenta con Pro Motion; además, ofrece ocho horas más de autonomía y será capaz de cargar el 50% de la pila en 20 minutos.

iPhone Air, el teléfono más delgado del mundo

Se trata del teléfono más delgado del mundo; es de cuerpo de titanio y tendrá cuatro colores: negro, celeste, dorado y plateado.

iPhone 17 Pro Max

La pantalla es de 6.9 pulgadas y tiene la batería más grande en un teléfono de Apple.

Precios del iPhone 17 en México

Estos son los precios de la Apple Store en México:



iPhone 16e : 599 dólares (11 mil 166 pesos)

: 599 dólares (11 mil 166 pesos) iPhone 17 : 19 mil 999 pesos de contado

: 19 mil 999 pesos de contado iPhone Air : 25 mil 999 pesos de contado

: 25 mil 999 pesos de contado iPhone 17 Pro : 28 mil 499 pesos de contado

: 28 mil 499 pesos de contado iPhone 17 Pro Max: mil 199 dólares

iOS 26 llega a Apple

En el evento también se informó que llegará iOS 26 el 15 de septiembre y sólo se podrán actualizar:



iPhone SE 3; SE 2; 11, Pro Max, Pro; 12, Pro Max, Pro, mini; 13, Pro Max, Pro, mini; 14, Pro Max, Pro, Plus; 15, Pro Max, Pro, Plus; 16 Pro Max, Pro, Plus y e.

