Los cambios que tendrá el nuevo iOS 26 para iPhone

¡Ey, amigos del iPhone ! Imagínate que tu celular despierta con un traje nuevo de superhéroe, listo para salvarte de lo aburrido. Así es iOS 26 , una actualización que mezcla estilo, inteligencia y diversión en cada rincón de tu pantalla. Prepárate porque vamos a hablar del diseño futurista, trucos mágicos de Apple Intelligence, funciones para comunicarte sin distracciones y lo más destacado de su lanzamiento.

Apple estrena look con el iOS 26

El cambio más visible es el nuevo diseño Liquid Glass, que transforma tu iPhone en un dispositivo que parece salido de una película de ciencia ficción. Los íconos flotan con reflejos dinámicos y se adaptan a tu fondo de pantalla, creando una experiencia visual más viva y envolvente. Es como si tu iPhone hubiera ido al spa y regresara con brillo de diamante.

La pantalla de bloqueo también se convierte en protagonista. La hora se ajusta de forma automática al sujeto de tu foto de fondo, con un efecto 3D que da vida a las imágenes. Además, los controles de apps como Fotos o Centro de Control fluyen con transparencia y estilo, unificando todo el ecosistema Apple con un diseño elegante y futurista.

¿Qué puede hacer iOS 26 en iPhone?

Con iOS 26, Apple Intelligence entra en acción como un mago moderno. Una de sus joyas es Inteligencia Visual, que permite interactuar con lo que ves en pantalla, resolver dudas y hasta agendar eventos sin escribir una sola palabra. Además, las herramientas Image Playground y Genmoji permiten crear imágenes o emojis personalizados que reflejan tu personalidad y la de tus amigos.

Otra función estrella es la Traducción en Vivo, que convierte conversaciones de Mensajes o llamadas en una experiencia multilingüe. Incluso con AirPods puedes escuchar traducciones en tiempo real, como si tuvieras un traductor secreto en el oído. Y gracias a los atajos inteligentes, el iPhone resume textos o crea imágenes con un simple comando, volviendo la productividad algo ligero y entretenido.

¿Cuándo estará disponible iOS 26 para iPhone?

El lanzamiento de iOS 26 llegó hoy 15 de septiembre de 2025 para iPhone 11 en adelante, aunque algunas funciones como Apple Intelligence requieren iPhone 12 o superior. Actualizar es tan fácil como ir a Ajustes, descargar y dejar que tu iPhone brille con su nuevo traje.

Entre las funciones destacadas se encuentran las encuestas en Mensajes, perfectas para decidir planes con amigos, y la personalización de fondos en chats. CarPlay ahora integra actividades en vivo y Tapbacks, mostrando notificaciones y vuelos sin distraerte al volante. Además, la nueva app Juegos recomienda títulos basados en tus gustos y te permite retar a tus contactos, convirtiendo cada día en un torneo amistoso.

Más novedades del iOS 26: Llamadas, mapas y música

Apple también apostó por una comunicación más limpia y divertida. Con la función Revisión de Llamadas, tu iPhone responde por ti a números desconocidos, preguntando quién llama y por qué. Si es spam, ni te enteras. Y si estás en una fila telefónica, el Asistente de Llamada en Espera guarda tu lugar y te avisa cuando es tu turno.

En Mapas, iOS 26 aprende tus rutas favoritas y te advierte de retrasos antes de salir. En Apple Music, AutoMix arma listas al estilo DJ, mientras que Wallet rastrea tu equipaje en tiempo real. Y para quienes necesitan accesibilidad, se suman opciones como soporte avanzado de Braille y funciones anti-mareo. Todo diseñado para que la experiencia sea más fluida, creativa y, sobre todo, divertida.

