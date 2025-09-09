Apple lanza el nuevo iPhone Air, el celular más delgado que rompe barreras; precio OFICIAL

Después de varios años de rumores, este 9 de septiembre, Apple lanzó oficialmente el celular con el que hace historia: el iPhone Air, el cual rompe récord al ser el iPhone más delgado en la historia de la compañía, destacando también su ligero peso.

El precio de este nuevo smartphone es de 999 dólares, aproximadamente 18,000 pesos. Sn embargo, los precios en México pueden variar. Te contamos los detalles de este esperado lanzamiento.

Precio y preventa del iPhone Air en México

De acuerdo con el anuncio de Apple, los precios en México del nuevo iPhone Air son los siguientes:

iPhone Air 256 GB: Desde $25,999 de contado o 18 MSI desde $1,444.39.

iPhone Air 512 GB: Desde $30,999 de contado o 18 MSI desde $1,722.17.

iPhone Air 1TB: Desde $35,999 de contado o 18 MSI desde $1,999.94.

This is the new iPhone lineup! pic.twitter.com/FJrBrmnDdW — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2025

Características del iPhone Air

El iPhone Air desafía la ingeniería con un grosor mínimo, que se logró recurriendo a soluciones ingeniosas en su diseño. Apple apuesta por la delgadez extrema sin renunciar a las funciones avanzadas.

Cuenta con una pantalla OLED LTPO de 6,5 pulgadas y un procesador Apple A19 Pro. El nuevo celular ultradelgado se despide de la tarjeta física y solo será compatible con eSIM. Cuenta con 12 GB de RAM y 256, 512 y 1T de almacenamiento. Sus dimensiones son de 162,5 x 74,7 x 5,6 mm y tiene un asombroso peso de 165 gramos.

Una de las mayores apuestas son las cámaras bien equipadas con las que cuenta este nuevo equipo de Apple. La cámara principal del iPhone Air tiene un sensor de 48 megapíxeles, que de acuerdo con lo anunciado por Apple, tiene la capacidad de realizar fotos con un zoom digital que simula bastante bien un telefoto.

En la cámara frontal cuenta con una lente de 18 megapíxeles ideal para las selfies. La novedad es que cuenta con Center Stage. En cuanto a la batería, Apple presentó la nueva MagSafe diseñada para adaptarse al dispositivo, que dura todo el día.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

