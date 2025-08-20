Pura adrenalina: Six Flags tendrá nuevo Boomerang con el Speedway Stunt Coaster inspirado en la Fórmula 1

Si pensabas que la adrenalina en Six Flags tenía límites te tenemos muy buenas noticias, pues recientemente el parque de diversiones ubicado al sur de la Ciudad de México (CDMX), anunció que muy pronto contará con su nuevo Boomerang llamado Speedway Stun Coaster.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que Six Flags anunció el año en el que se espera que abra esta nueva atracción, así como detalles sobre lo que se puede esperar de este nuevo juego mecánico inspirado en la velocidad del deporte motor como la Fórmula 1 y más.

¿Cómo será el nuevo Speedway Stunt Coaster de Six Flags?

Por lo que se puede ver en el video oficial publicado en las cuentas del parque de diversiones, el Speedway Stun Coaster estará inspirado en las velocidades que pueden alcanzar los monoplazas de la Fórmula 1 o los autos de la NASCAR .

La nueva montaña rusa será una tipo Boomerang, las cuales se caracterizan por su diseño que permite un recorrido hacia adelante y hacia atrás, esto en el mismo riel a lo largo de toda la pista de la atracción.

Características del nuevo juego en Six Flags

Si bien es cierto que no dieron a conocer las características generales del nuevo Speedway Stun Coaster en Six Flags, las imágenes presentadas por el parque dejaron entrever los siguientes puntos:

2 curvas en forma de 8

2 pendientes de velocidad

Recorrido en boomerang

¿Quiénes se podrán subir al Speedway Stunt Coaster de Six Flags?

De acuerdo con lo mencionado por Six Flags, esta nueva atracción estará disponible para todos los miembros de la familia, pues contará con un set de carreras en un solo roller coaster.

Es importante señalar que el parque de diversiones destacó que este será el primer family boomerang en todo latinoamérica, esto por arriba de atracciones turísticas en Brasil, Argentina, Perú y más.

¿Cuándo se estrena el Speedway Stunt Coaster de Six Flags México?

Vale la pena mencionar que no se dio un mes exacto de apertura del nuevo Speedway Stun Coaster, sin embargo, se anunció que será a lo largo del próximo 2026 que esta atracción quedará abierta para todo el público en general.

