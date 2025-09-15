Investigan a Natanael Cano por cantar en fiesta de un reo dentro de una prisión

A través de redes sociales circula un video en el que se puede ver a Natanael Cano interpretando uno de sus más grandes éxitos ‘El despapayo’, al parecer, dentro de una Centro de Rehabilitación Social en Hermosillo, Sonora.

Por tal motivo, la Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si el cantante de corridos tumbados se encontraba o no dentro de una prisión. Te contamos los detalles del caso.

Fiscalía de Sonora investiga presunto concierto de Natanael Cano en una prisión

El fiscal de Sonora, Gustavo Salas, aseguró que la Secretaría de Seguridad local, ya se encuentra investigando y verificando la veracidad de la información.

El funcionario explicó que la Secretaría local ya tiene conocimiento de este video viral y se van a formular las denuncias correspondientes a fin de que inicie la investigación y se apliquen las sanciones que correspondan si se comprueba que existió alguna conducta delictiva.

Este hecho se suma a las recientes polémicas en las que se ha visto involucrado el cantante de 24 años.

¿Qué se ve en el video del supuesto concierto de Natanael Cano en una prisión?

De acuerdo con el video que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver a Natanael Cano con una guitarra interpretando uno de sus éxitos. El joven intérprete de corridos tumbados se encuentra sentado en medio de un grupo de jóvenes que fuman y beben. Al parecer, el famoso estaba dando un concierto dentro de un Cereso en Hermosillo.

Mientras el famoso interpreta las estrofas de ‘Despapayo’ se ve a los presos con su uniforme de color beige y camisa anaranjada cantando junto a él. Se presume que el intérprete de Madonna habría dado un concierto en el interior del Cereso de Hermosillo para celebrar el cumpleaños de El Terry, un compositor de corridos tumbados que se encuentra preso por presunto abuso sexual.

