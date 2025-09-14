Se acerca el equinoccio de otoño en México, el esperado cambio de estación en septiembre

En México estamos a punto de cambiar de estación y dar la bienvenida al otoño; para muchos, la mejor época del año, pero antes, debemos de pasar por el equinoccio , un día muy especial que tendrá lugar el lunes 22 de septiembre.

Nos encontramos muy cerca del equinoccio de otoño y hay diferentes rituales para recibir el cambio de estación en nuestro país, sin mencionar que también hay lugar “cargados de energía” en donde habría un efecto mucho más fuerte.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuándo y a qué hora es el equinoccio de otoño en México?

Según el sitio especializado, Star Walk, el equinoccio de otoño será el lunes 22 de septiembre, a las 12:20 pm, hora del centro de México. Un momento clave que marcará el cambio de estación y en el que por fin nos vamos a despedir del verano.

Por si fuera poco, la llegada del otoño también va a reducir el poder de las lluvias, ya que a finales de mes podría llegar a su fin la temporada y el clima daría tregua en la mayoría de los estados, aunque ahora el tema central serían los frentes fríos.

Datos que debes saber del equinoccio de otoño

Este evento astronómico fue identificado por las culturas antiguas desde hace miles de años, ya que tener claros los cambios en las estaciones era fundamental para la agricultura y otras actividades diarias.

Civilizaciones mayas o incas incluso realizaban ceremonias y construcciones alineadas perfectamente con el Sol durante los equinoccios, como una manera de asegurar éxito en las cosechas o en general durante la temporada agrícola.

Durante el otoño los días podrían llegar a sentirse más cortos, gracias a que habrá menos luz solar hasta que llegue el solsticio de invierno ; así las noches serán más largas; en cuanto al clima, los días serán más y más fríos, también presagiando la llegada del invierno.

Así se vive la llegada del equinoccio de primavera en Teotihuacán [VIDEO] Miles de turistas se dieron cita en las pirámides de Teotihuacán para recibir el equinoccio de primavera; se implementó un dispositivo de seguridad.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.