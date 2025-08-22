¿Besos picosos? Rare Beauty y Tajín lanzan maquillaje; precios y dónde comprar

La cantante Selena Gómez dio a conocer que su marca Rare Beauty tiene una colaboración con Tajín que incluye rubor y gloss y tras el anuncio, miles de personas comenzaron a reaccionar y preguntarse cuánto cuesta y dónde lo venden, y en adn40 te contamos todos los detalles.

Rare Beauty y Tajín lanzan maquillaje

Fue a través de redes sociales que Selena Gómez anunció la colaboración entre su marca de maquillaje Rare Beauty y Tajín.

Rare Beauty es una marca de maquillaje fundada por Selena en 2020 y está inspirada en su tercer álbum de estudio “Rare”. Esta empresa tiene la misión de desafiar los estándares irreales que la industria de la belleza y la sociedad han establecido y su principal objetivo es fomentar la confianza, el amor propio, la valentía y el empoderamiento.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar el maquillaje de Rare Beauty y Tajín?

El set de maquillaje incluye un Soft Pinch Liquid Blush en Chamoy, un rubor líquido en tono rojo marrón profundo y un Positive Light Luminizing Lip Gloss en Clásico, un gloss terracota intenso con destellos dorados. Están inspirados en los colores vibrantes del chamoy y el polvo rojo con limón y chile; sin embargo aunque rinden homenaje al Tajín no tienen sabor y tampoco son comestibles.

Dicha colaboración es edición limitada y se podrá adquirir en la página de Sephora México o Rare Beauty una vez que la venta en México este habilitada. Tendrá un costo de 730 pesos. Además, un dato importante es que los productos son veganos, libres de crueldad y seguros para la piel sensible.

Selena Gómez rinde homenaje a sus raíces mexicanas

Selena quiso darle un trasfondo cultural y solidario a este set de maquillaje y explicó que es un homenaje a sus raíces mexicanas.

Es importante destacar que parte de las ganancias se destinarán al Rare Impact Fund, un proyecto para apoyar la salud mental de los jóvenes y otra parte beneficiará a la Escuela Nacional de Cerámica de México, respaldando la tradición artesanal del país.

