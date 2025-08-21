¡De ensueño! Así es la máquina expendedora de balones que está causando sensación

Los amantes del futbol todavía no están listos para la nueva máquina expendedora de balones , un trabajo que parece salido de un sueño de los ‘Fifas’ que ahora es una realidad y pronto podría llegar a varios países.

Imagina que quieres comprar un balón y ahora puedes conseguirlo de una manera tan sencilla como si fuera un dulce, bueno, este es el objetivo de este invento de la marca Puma, con la intención de acercar a la gente sus productos y hacer divertida su interacción desde el primer momento.

¿Cómo es la máquina expendedora de balones?

En esta ocasión, Puma UK (Reino Unido) lanzó estas máquinas para celebrar el regreso de la Premier League y el comienzo de su temporada 2025-2026, con máquinas en las que los aficionados podrán encontrar el balón oficial de la liga de Inglaterra.

Y sí, son idénticas a una máquina de dulces convencional, con la diferencia de que, en lugar de tener varios productos, está llena de balones de la Premier League, esperando a los ganadores de la dinámica de Puma puedan canjear su moneda para tener el suyo.

¿Dónde está la máquina expendedora de balones?

Hasta ahora, es una campaña organizada por Pro:Direct Soccer, en Inglaterra, con la intención de que los fanáticos puedan interactuar mucho más con la marca de Puma y con los partidos de la Premier League.

Primero, la máquina estará en Liverpool, un día antes del juego vs Newcastle, es decir, el domingo 24 de agosto. Una semana después irá a Londres, para realizar la misma dinámica. En su interior, cuenta con el balón oficial Puma Orbita Ultimate Premier League Brilliance.

¿Cuánto cuestan los balones en la máquina expendedora?

Se trata de balones oficiales de Puma con un valor de 135 euros cada uno, aunque serán muy pocos los aficionados que puedan conseguirlo, ya que la máquina no acepta dinero en efectivo ni pagos con tarjeta, pues solo se desbloquean con una moneda especial que le darán los organizadores a los ganadores de la dinámica.

¿Cómo conseguir un balón de la Premier League en la máquina?

Primero los aficionados deberán estar atentos a las historias de Instagram de la cuenta oficial de Puma , en donde se revelará la ubicación y las actividades que tendrán que realizar para conseguir el esférico.

Por lo que podemos ver en las primeras imágenes, sabemos que hay que escanear el código QR y registrarse como miembro en Pro:Direct FC; después, habrá que vencer al equipo en un juego al mejor de 3 y así conseguir la moneda especial; por último, canjear la moneda por un balón en la máquina.

