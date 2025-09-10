¡Serán más lentos! Lista de modelos iPhone que ya no se podrán actualizar con iOS 26 este 2025

Luego del anuncio sobre el lanzamiento del iPhone 17 a nivel internacional, Apple dio a conocer que la nueva actualización iOS 26 saldrá muy pronto en todo el mundo, sin embargo, más de 10 modelos de estos celulares no podrán recibir la mejora por no contar con las capacidades de resistencia requeridas.

Estos modelos son:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1ª generación)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

Modelos anteriores

¿Qué celulares iPhone sí podrán contar con el iOS 26?

A pesar de lo antes mencionado, se detalló que será a partir del iPhone 11 en adelante y modelos SE, Pro, Pro Max, 16e, y Mini, los que sí podrán recibir la actualización de iOS 26 que saldrá en septiembre de este mismo 2025.

En concreto, los celulares que recibirán la actualización de Apple son todos los modelos del iPhone 11, SE (2a y 3a generación), 12, 13, 14, 15, 16 y ahora la nueva línea del 17 que saldrá a la venta muy pronto.

¿Cuándo sale la nueva actualización iOS 26?

Apple detalló que la nueva actualización que estará llegando a todos los celulares antes mencionados, se lanzará este próximo lunes 15 de septiembre de 2025 a nivel internacional.

Es por ello que a partir de la fecha antes mencionada, se podrá instalar de manera automática o manual la actualización, la cual podrás encontrar en la aplicación de Configuraciones dentro de la pestaña “General”.

¿Qué mejoras traerá la actualización iOS 26 de Apple?

De acuerdo con el portal Applesfera, dedicado a todas las novedades de la marca, no todas las mejoras de iOS 26 se podrán aprovechar al máximo en los celulares que sí aguantarán la actualización, pues muchos de ellos no cuentan con el hardware necesario para soportar funciones como Apple Intelligence.

Pese a ello, la compañía señaló que entre las mejoras de la actualización destaca un mejor diseño con Liquid Glass, inteligencia visual, personalización de chats, traductor en vivo en la app de mensajes, filtración en aplicaciones para controlar llamadas no deseadas.

¿Cuándo inicia la venta del iPhone 17 en México?

Vale la pena mencionar que la preventa del nuevo iPhone 17, que ya contará con iOS 26, inicia este viernes 12 de septiembre, sin embargo la venta al público en general arranca hasta el próximo 19 de este mismo mes.

