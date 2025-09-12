Así puedes hacer fotos con tu artista favorito paso a paso para subirte al tren

De los creadores de las imágenes al estilo anime de Studio Ghibli llega un nuevo tren para subirse y ser la sensación en redes sociales al subir fotos con tu artista favorito y que parezca que te la tomaste en una cámara instantánea de los 80 y 90. Para ello te contamos paso a paso cómo crearla y que causes furor en tu Instagram o redes sociales que más uses.

Gemini Belinda y Michael Jackson foto en IA

Paso a paso para crear fotos con tu artista favorito:

Para crear este tipo de imágenes obviamente tienes que usar una IA y la mejor opción es Gemini de Google : Lo primero que tienes que hacer es tener una foto tuya y una foto de tu artista favorito preferentemente ambas de medio cuerpo, cargarlas a Gemini y pedirle que cree la imagen. Te dejamos una idea de prompt para que le digas a la IA lo que desees que haga:

“Crea una fotografía polaroid de estilo vintage. Muestra a este hombre y esta mujer abrasándose, viendo al frente y sonriendo. Con suaves cortinas blancas de fondo. La imagen debe tener un ligero desenfoque y una iluminación de flash uniforme, típica de una habitación oscura”.

Y listo solo debes esperar a que Gemini haga su magia. Recuerda que algunas imágenes tienen derechos de autor por lo que debes considerarlo a la hora de cargar la foto de tu artista.

¿Cómo convertir fotos a anime con ChatGPT?

Y si no te subiste al tren de las fotos de anime te contamos como hacerlo también es muy sencillo; solo necesitas usar C hatGPT la Inteligencia Artificial de Open AI y contar con la versión plus para después solo seguir estos pasos: