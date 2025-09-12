Así puedes hacer fotos con tu artista favorito paso a paso para subirte al tren
Así como la tendencia de imágenes al estilo anime, llega una nueva ola de imágenes y aquí te diremos cómo hacer fotos con tu artista favorito como si fuera real.
De los creadores de las imágenes al estilo anime de Studio Ghibli llega un nuevo tren para subirse y ser la sensación en redes sociales al subir fotos con tu artista favorito y que parezca que te la tomaste en una cámara instantánea de los 80 y 90. Para ello te contamos paso a paso cómo crearla y que causes furor en tu Instagram o redes sociales que más uses.
Paso a paso para crear fotos con tu artista favorito:
Para crear este tipo de imágenes obviamente tienes que usar una IA y la mejor opción es Gemini de Google : Lo primero que tienes que hacer es tener una foto tuya y una foto de tu artista favorito preferentemente ambas de medio cuerpo, cargarlas a Gemini y pedirle que cree la imagen. Te dejamos una idea de prompt para que le digas a la IA lo que desees que haga:
“Crea una fotografía polaroid de estilo vintage. Muestra a este hombre y esta mujer abrasándose, viendo al frente y sonriendo. Con suaves cortinas blancas de fondo. La imagen debe tener un ligero desenfoque y una iluminación de flash uniforme, típica de una habitación oscura”.
Pasos y tips para crear tu imagen estilo Bandai con Gemini
En redes sociales se han hecho virales las fotos de personas y mascotas convertidas en juguetes o versiones animadas, uno de los más populares fue el de estilo Ghibli.
Y listo solo debes esperar a que Gemini haga su magia. Recuerda que algunas imágenes tienen derechos de autor por lo que debes considerarlo a la hora de cargar la foto de tu artista.
¿Cómo convertir fotos a anime con ChatGPT?
Y si no te subiste al tren de las fotos de anime te contamos como hacerlo también es muy sencillo; solo necesitas usar C hatGPT la Inteligencia Artificial de Open AI y contar con la versión plus para después solo seguir estos pasos:
- Abre ChatGPT en la versión web o en tu iPhone o Android
- Carga la foto que quieres transformar a anime
Escribe un buen promt a la IA como por ejemplo “¿Puedes convertir esta foto al estilo de anime de Studio Ghibli?”
Listo la Inteligencia Artificial te lo va a mostrar.
