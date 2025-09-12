inklusion.png Sitio accesible
Así puedes hacer fotos con tu artista favorito paso a paso para subirte al tren

Así como la tendencia de imágenes al estilo anime, llega una nueva ola de imágenes y aquí te diremos cómo hacer fotos con tu artista favorito como si fuera real.

Fotos con tu artista favorito Belinda y Michael Jackson
Gemini
Actualizado el 12 septiembre 2025 19:18hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Hakbar Juárez

De los creadores de las imágenes al estilo anime de Studio Ghibli llega un nuevo tren para subirse y ser la sensación en redes sociales al subir fotos con tu artista favorito y que parezca que te la tomaste en una cámara instantánea de los 80 y 90. Para ello te contamos paso a paso cómo crearla y que causes furor en tu Instagram o redes sociales que más uses.

Fotos con tu artista favorito: Belinda y Michael Jackson
Gemini
Belinda y Michael Jackson foto en IA

Paso a paso para crear fotos con tu artista favorito:

Para crear este tipo de imágenes obviamente tienes que usar una IA y la mejor opción es Gemini de Google : Lo primero que tienes que hacer es tener una foto tuya y una foto de tu artista favorito preferentemente ambas de medio cuerpo, cargarlas a Gemini y pedirle que cree la imagen. Te dejamos una idea de prompt para que le digas a la IA lo que desees que haga:

“Crea una fotografía polaroid de estilo vintage. Muestra a este hombre y esta mujer abrasándose, viendo al frente y sonriendo. Con suaves cortinas blancas de fondo. La imagen debe tener un ligero desenfoque y una iluminación de flash uniforme, típica de una habitación oscura”.

Imagenes estilo Bandai
Y listo solo debes esperar a que Gemini haga su magia. Recuerda que algunas imágenes tienen derechos de autor por lo que debes considerarlo a la hora de cargar la foto de tu artista.

¿Cómo convertir fotos a anime con ChatGPT?

Y si no te subiste al tren de las fotos de anime te contamos como hacerlo también es muy sencillo; solo necesitas usar C hatGPT la Inteligencia Artificial de Open AI y contar con la versión plus para después solo seguir estos pasos:

  • Abre ChatGPT en la versión web o en tu iPhone o Android
  • Carga la foto que quieres transformar a anime

  • Escribe un buen promt a la IA como por ejemplo “¿Puedes convertir esta foto al estilo de anime de Studio Ghibli?”

    Listo la Inteligencia Artificial te lo va a mostrar.

Tecnología
