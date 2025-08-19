Lista de las 10 mejores canciones de los últimos 30 años

No hay persona en el mundo que se resista a la música, pues hay una gran diversidad de géneros para todos los gustos y aunque constantemente hay artistas y canciones nuevas, hay temas que nunca pasan de moda y que se han convertido en las favoritas desde hace 30 años, estas son las que han sido consideradas las mejores canciones.

¿Cuáles son las mejores canciones de rock en los últimos 30 años?

La legendaria emisora KROQ de Los Ángeles dio a conocer cuáles son las mejores canciones de los últimos 30 años. Aquí te compartimos quiénes integran los primeros lugares:

10 - “Dani California” – Red Hot Chili Peppers

9 - “Self Esteem” – The Offspring

8 - “Just a Girl” – No Doubt

7 - “Brain Stew/Jaded” – Green Day

6 - “Santeria” – Sublime

5 - “All the Small Things” – Blink-182

4 - “Mr. Brightside” – The Killers

3 - “Seven Nation Army” – The White Stripes

2 - “Everlong” – Foo Fighters

In the end de Linkin Park, la mejor canción desde hace tres décadas

Finalmente, la mejor canción de los últimos 30 años es “In the End” de Linkin Park. Forma parte del álbum Hybrid Theor y que fue lanzado en el 2000 y Chester Bennington lo convirtió en un himno que marcó a varias generaciones.

Datos curiosos de Linkin Park

Linkin Park es una de las bandas más importantes en los últimos años y aquí te compartimos algunos datos que seguro no conocías de esta agrupación:

El nombre de su álbum debut, Hybrid Theory hace referencia a la fusión entre el rock y el rap.

Para la grabación del álbum Meteora, alquilaron un antiguo almacén y el guitarrista Brad Delson usó una guitarra acústica de juguete de su sobrina para el solo Breaking the Habit.

Chester Bennington fue empleado en Burger King antes de ser un destacado cantante. Además, quería incursionar en la actuación y apareció en películas y series como “Crónicas vampíricas” y “Saw 3D”.

Tras los atentados del 11 de septiembre en 2001, Linkin Park donó 75 mil dólares a la Cruz Roja de Estados Unidos.

