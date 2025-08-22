A la pantalla grande: BTS anuncia maratón de conciertos con proyecciones en cines de México este 2025

La agrupación surcoreana BTS dio a conocer que estarán llegando a las salas de cine en México este 2025, pues en colaboración con Cinépolis, se anunció que se estará proyectando un maratón de 12 días en los que las y los integrantes “Armys” podrán vivir algunos de los conciertos y giras más icónicas de la banda.

Fue a través de las redes sociales oficiales de la cadena de cine, que se dio a conocer que se estarán proyectando cuatro conciertos y tours de los años 2016, 2017, 2019 y 2021, los cuales son considerados como algunos de los más icónicos de la banda.

¿Cuándo proyectará Cinépolis los conciertos de BTS?

Cinépolis informó que será del 24 de septiembre al 5 de octubre de este 2025 que se estarán proyectando los conciertos de BTS , esto como parte de la llamada “Movie Weeks” de la cadena de cine antes mencionada.

Vale la pena mencionar que las proyecciones estarán remasterizadas en formato 4K, esto con la finalidad de que los conciertos se puedan ver con la mejor claridad de imágen y sonido.

¿Qué conciertos de BTS proyectará Cinépolis en México?

Los conciertos de BTS que serán proyectados por Cinépolis durante 12 días consecutivos, se encargaron de sumar a miles de fanáticos en los foros haciendo de los eventos algunos de los más inolvidables para los miembros “Armys”.

Estos conciertos son los siguientes:

On Stage: Epilogue de 2016

The Wings Tour The Final de 2017

Speak Yourself en Londres de 2019

Muster Sowoozoo de 2021

Costo de los boletos en Cinépolis

Los costos de los boletos en las salas de Cinépolis pueden variar de precio dependiendo del tipo de proyección (si es tradicional, 3D, 4D y demás), así como de las zonas en las que se encuentre la misma sucursal.

El costo de boleto por persona en Cinépolis rondan de entre los 29 hasta los 79 pesos mexicanos, esto en salas tradicionales, 3D y otros formatos especiales para las proyecciones del cine en México.

Integrantes de BTS este 2025

Vale la pena mencionar que en este 2025 los integrantes de la agrupación de BTS son los siguientes:



RM, Jin

Suga

J-Hope

Jimin

V

Jungkook

