Rapero Lil Nas X es hospitalizado de emergencia tras altercado en los Ángeles

El accidente tuvo lugar el pasado jueves 21 de agosto alrededor de las 4 a.m. de la madrugada. Vecinos de Studio City en los Ángeles California se percataron de que un sujeto deambulaba con un comportamiento extraño y poca ropa en las calles de Ventura boulevard. Inmediatamente esto alertó a policías de la zona que rápidamente llegaron a atender el reporte del “hombre desnudo en la calle”.

Al llegar los policías reportaron que el hombre que deambulaba por calles de los Ángeles únicamente con calzoncillos y botas blancas era el rapero Lil Nas X . El reporte oficial por parte del departamento de policía del área de los Ángeles indica que el rapero habría agredido a uno de los agentes de policía y por esta razón fue arrestado.

Videos grabados durante su deambular por calles angelinas captaron el momento en el que el intérprete de ‘Industry Baby’ realizaba su pasarela nocturna.

Por esta razón hospitalizaron a Lil Nas X

Tras el incidente el rapero también fue ingresado de emergencia a un hospital cercano. El reporte ‘off-the record’ señala que Lil Nas X se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias que no fueron especificadas.

De confirmarse el reporte, está no sería la primera vez que Lil Nas X se viera envuelto en problemas con abuso de sustancias. En 2018 tuvo que ser ingresado de emergencia por consumir fuertes cantidades de hongos alucinógenos y marihuana. Esto tras la muerte de su abuela.

¿Quién es Lil Nas X?

Montero Lamar Hil, mejor conocido como Lil Nas X es un rapero afroamericano de 26 años que saltó a la fama en 2019 gracias a ‘hits’ como Old Town Road, Industry Baby y Montero.

Lil Nas X ha destacado por ser un fuerte promotor de la comunidad LGBTIQ . En las letras de sus canciones suele abordar temas de diversidad, libertad y amor propio.

Durante su corta carrera ha sido ganador de dos premios Grammys, y cuenta con más de 60 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Hablar abiertamente de su homosexualidad también le ha traído ‘hate’ por parte de comunidades catolicas y conservadoras. Constantemente recibe criticas por su estilo y estetica, principalmente en la red social X.

