¿Cuál es mejor? Diseño, rendimiento y cámaras del iPhone 17 y Pixel 10

La industria de los teléfonos celulares cada vez es más competitiva y con el reciente lanzamiento del iPhone 17 y del Pixel 10 de Google, muchos usuarios se preguntaron, ¿cuál es mejor? y esto dependerá del uso que le des, ambos ofrecen un diseño similar pero Apple con mejor rendimiento.

Diseño, rendimiento y cámaras de iPhone 17 y Google Pixel 10

En términos generales, el Pixel 10 destaca por su diseño y el uso de Inteligencia Artificial, pero Apple ofrece un mejor rendimiento pues tiene un Chip A19 Pro y Google usa un Tensor G5.

El iPhone 17 es delgado y ligero y tiene LTPO en todos los modelos, mientras que el Pixel 10 Pro es el único que tiene resolución QHD+ y LTPO.

Pixel 10 de Google tiene una versatilidad fotográfica y resolución frontal 50MP; mientras que el iPhone 17 Pro y pro/Max destaca por video 4K 120 fps y captura dual.

El Pixel 10 prioriza la personalización y el año extra de actualizaciones y iPhone la integración y privacidad.

Características del iPhone 17 y Pixel 10

iPhone

Cinco colores (lavanda, azul neblina, negro, blanco, salvia).

iPhone 17 Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas, bordes más delgados, ProMotion (1-120 Hz, LTPO). Certificación IP68.

Chip A19, mayor ancho de banda de memoria, optimizado para Apple Intelligence (IA con funciones como análisis de pantalla y traducción en vivo, respetando privacidad).

Cámara frontal de 18 MP con encuadre automático asistido por IA, mayor estabilidad en videollamadas.

Batería 3692 mAh, hasta 8 horas más de reproducción de video gracias a optimización. Carga rápida de 35W, inalámbrica de 25W (MagSafe, Qi 2.2).



iPhone 17 Air: el más delgado con un grosor de 5.6 mm. Pantalla de 6.6 pulgadas, ProMotion (120 Hz, LTPO). Nuevo MagSafe compacto. Peso 145 g.

Cámara trasera única de 48 MP (módulo horizontal tipo píldora), frontal de 24 MP. Función Captura Dual para grabar video con reacciones del usuario.

Batería 3149 mAh. Nuevo MagSafe compacto, posible carga inversa.

iPhone 17 Pro/Pro Max Estructura de titanio de grado 5, pantalla de 6.3 pulgadas (Pro) y 6.9 pulgadas (Pro Max), ProMotion (120 Hz, LTPO). Sistema de refrigeración avanzado para gestionar temperatura.

Chip A19 Pro, CPU y GPU de 6 núcleos, arquitectura “Dynamic Caching” de 2ª generación, aceleradores neurales en cada núcleo de GPU. Rendimiento comparable a una MacBook Pro.

Sistema de triple cámara de 48 MP. Grabación 4K Dolby Vision a 120 fps, mejoras en fotografía nocturna y ProRAW.

Batería 4823-5088 mAh. Carga rápida de 35W, inalámbrica de 25W, gestión térmica mejorada.

Software iOS 19 con Apple Intelligence (herramientas de escritura, resumen de textos, Genmojis, Siri mejorada). 6 años de actualizaciones (2031).

Pixel

Pixel 10 : Trasera de vidrio mate, módulo de cámaras en barra horizontal, bordes planos de aluminio. Pantalla OLED Actua de 6.3 pulgadas, Full HD+ (1080 x 2424), 120 Hz (no LTPO), 3000 nits. Grosor de 9.6 mm, peso de 204 g, IP68.

Cámara trasera de 48 MP principal (f/1.7), 13 MP ultra gran angular (f/2.2), 10.8 MP teleobjetivo (f/3.1, zoom óptico 5x). Frontal: 10.5 MP.

Batería 4970 mAh, carga rápida de 30W, inalámbrica de 15W (PixelSnap).

Pixel 10 Pro : Cámara trasera de 50 MP principal (f/1.68), 48 MP ultra gran angular (f/1.7), 48 MP teleobjetivo (f/2.8, zoom óptico 5x). Frontal: 50 MP (autofoco). Zoom con resolución pro hasta 100x (digital), Asistente de Cámara con Gemini.

Pantalla OLED Actua de 6.7 pulgadas, QHD+ (1344 x 2992), 120 Hz (LTPO), 3000 nits. Grosor de 8.5 mm, peso de 213 g, IP68. Compatible con PixelSnap para accesorios inalámbricos.

Chip Tensor G5 (TSMC), optimizado para IA con 60% más capacidad en la TPU que el Tensor G4. 12 GB de RAM (Pixel 10), 16 GB de RAM (Pixel 10 Pro). Almacenamiento base de 128 GB (Pixel 10) y 256 GB (Pixel 10 Pro).

Batería 5060 mAh, carga rápida de 35W, inalámbrica de 30W (PixelSnap).

Precio del iPhone 17 y Pixel 10

En cuanto a precios, la diferencia no es tanta:

iPhone 17: 19,999 pesos.

iPhone 17 Air: 25, 999 pesos.

iPhone 17 Pro: 28,499.42 pesos.

Pixel 10: Desde 18,999 pesos.

Pixel 10 Pro: Desde 22,999 pesos.

