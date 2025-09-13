Walmart remata pantalla inteligente Samsung de 40 pulgadas, Full HD e ideal para tu cuarto

Se acerca el fin de año y las promociones en diversos artículos para el hogar están por comenzar. Si estás buscando renovar tu pantalla, podrías esperar al Buen Fin 2025, sin embargo, hoy te traemos un increíble descuento que ofrece Walmart México. ¿Te gustaría probar con una TV de Samsung? Checa los detalles.

Walmart anunció una atractiva oferta en tecnología para el hogar: la pantalla Samsung de 40 pulgadas Full HD Smart TV LED modelo UN40N5200AFXZX, a un precio reducido y con opciones de pago accesibles.

Precio de la pantalla Samsung de 40 pulgadas

Este producto tiene un precio especial de $4,890.00, rebajado desde $6,999.00, lo que representa un ahorro de $2,109.00 para los clientes.

Además, Walmart facilita el pago con meses sin intereses, permitiendo hasta 15 meses con mensualidades de $326. Los compradores cuentan con un plazo de hasta 30 días para devolver el televisor después de haberlo recibido, brindando mayor seguridad en la compra.

Características de la pantalla Samsung de 40 pulgadas

Este modelo Smart TV cuenta con resolución Full HD, conectividad inteligente y diseño LED, ideal para quienes buscan mejorar su experiencia de entretenimiento en casa sin comprometer su presupuesto.



Tecnología Wide Colour Enhancer

Compatible con formato de Audio Dolby Digital Plus

Retroiluminación LED que se adapta a la imagen para brindar más detalles

Ideal para usar aplicaciones como Netflix o YouTube y navegar por la web de forma intuitiva. De fácil conexión a Internet. Con colores vibrantes y nuevos niveles de claridad. Consumo de energía eficiente. Wide Colour Enhancer mejora la imagen y revela los detalles con colores más realistas. Clean View reduce el ruido y la interferencia, mejora el color y contraste para lograr una imagen más nítida. Connect Share permite conectar un USB o disco duro para reproducir archivos multimedia. Sonido envolvente con graves profundos, altos nítidos y diálogos claros desde sus bocinas. Disfruta de la televisión digital conectando una antena HD o contratando algún sistema de cable. Ideal para conectarse a Blu-ray o consolas de videojuegos y disfrutar imágenes en alta definición.

Esta pantalla de Samsung es ideal para que la coloques en tu habitación y disfrutes de una tarde de series y películas. Aprovecha este puente del 15 de septiembre y lánzate por ella.

