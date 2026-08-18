La Granja VIP 2026: Fernando Lozada es el séptimo granjero confirmado para la segunda temporada

Fernando Lozada está en La Granja 2026. Este martes 18 de agosto conocimos al séptimo granjero confirmado para la segunda temporada del reality más viral de la televisión mexicana.

Definitivamente, la producción del reality de TV Azteca está garantizando el contenido para sus seguidores con el elenco explosivo que van a tener esta segunda temporada. Te contamos los detalles.

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Lista de participantes confirmados de La Granja VIP segunda temporada

La Granja VIP tuvo un éxito rotundo en su año de estreno, donde el ganador fue el showman Alfredo Adame, también conocido como el Golden Boy. El reality de TV Azteca no solo rompió récords con más de 25 millones de horas consumidas en el 24/7 sino que consiguió hasta 589 millones de votos en las Galas.

Este 2026, la Granja VIP segunda temporada no solo promete ser doblemente animal, sino que se espera que sea un boom tanto en televisión como en redes sociales. Y se está apostando por un elenco polémico capaz de generar contenido desde el día uno. Hasta ahora los granjeros confirmados son:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kevyn Contreras

Kenny Avilés

Kunno

Rafael Mercadante

¿Dónde ver gratis La Granja VIP segunda temporada?

Las Galas, Asamblea y Duelos de La Granja VIP segunda temporada llegarán completamente gratis a través de la señal de Azteca UNO y, los fans podrán seguir cada detalle del 24/7 a través de su streaming de confianza, Disney Plus.

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