Luis Miguel Tour 2027: El Sol de México revela las regiones que visitará con su gira de conciertos

Luis Miguel regresó a las redes sociales para revelar más detalles de su esperada gira de conciertos mundial. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el Sol de México acaba de revelar cuáles serán las regiones del mundo que visitará con su Luis Miguel Tour 2027.

El intérprete de 56 años de edad reveló que Luis Miguel Tour 2027 pasará por las principales ciudades de América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios internacionales. Te contamos los detalles que nos dio a conocer Luismi.

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Así anunció Luis Miguel su gira de conciertos en 2027

El pasado lunes 21 de septiembre, nuestro Sol de México retomó la actividad en sus redes sociales para dar un anuncio que nos dejó helados a algunos; emocionados a otros, mientras que unos más ya rompieron el cochinito: se viene gira de conciertos en 2027.

El famoso lanzó una imagen en sus redes sociales en la que se le ve cantando con una leyenda en la que se lee: “Luis Miguel Tour 2027”.

De inmediato, las redes sociales explotaron, pues el anuncio de una nueva gira de conciertos llenó de emoción a los fans que estaban preocupados por los recientes problemas de salud del famoso.

¿Qué ciudades de México visitó Luis Miguel en su anterior gira?

En su nueva publicación, Lusi Miguel confirmó que repetirá su alianza con Fenix Entretainment para llevar a cabo la gira mundial 2027, luego del exitoso tour 2023-2024, que reunió a millones de espectadores alrededor del mundo.

En su post, Luis Miguel promete que muy pronto dará a conocer las ciudades que visitará con su nueva gira de conciertos; sin embargo, se puede esperar que en México repita en: CDMX, Monterrey, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelia, Guadalajara y la Riviera Maya.

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