¡No huyas! Kenny Avilés es la tercera participante confirmada de La Granja VIP 2026

Este miércoles 12 de agosto, la producción de La Granja VIP 2026 dejó claro que viene con todo, pues reveló que Kenny Avilés es la tercera participante confirmada para la segunda temporada del reality más viral de la televisión mexicana. Te contamos todos los detalles.

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¿Quién es Kenny Avilés, la tercera participante de La Granja VIP?

Las pistas para adiviar al tercer participante de La Granja VIP 2026 eran una chamarra de piel y una batería, definitivamente, dos de los objetos indispensables en la vida de Kenny Avilés, una de las voces icónicas del rock en español.

Kenny Avilés pasó de ser corista de Verónica Castro a formar su propia banda de rock, en un tiempo en el que las mujeres rockeras en México eran una imposibilidad. La famosa conocida como la “madre del rock mexicano” nació el 2 de septiembre de 1954 en Guadalajara, Jalisco.

Kenny y los eléctricos nació en 1980 en la ciudad de Los Ángeles. Por esta banda pasaron artistas como: Aleks Syntek, Sabo Romo, Jorge Amaro, Lino Nava, Alejandro Marcovich, Edgar Carrum y Alejandra Guzmán.

La banda ha lanzado más de 10 discos, entre los que destacan “Juntos por el rock”, “Toda la noche sin parar”, “Con tequila en la sangre” y “Mágica sensación”.

A sus 72 años, Kenny Avilés se convierte en la tercera participante de La Granja VIP, en donde demostrará que ella es doblemente animal.

Lista de participantes confirmados de La Granja VIP 2026

La segunda temporada de La Granja VIP viene con todo y así lo demostró la producción este 12 de agosto cuando presentaron a Kenny Avilés como una de las grajeras confirmadas. Hasta el momento, conocemos a tres de los participantes que pelearán por ganar el premio millonario del reality. Hasta ahora, los participantes confirmados de La Granja VIP 2026 son:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

¿Quiénes serán los críticos en la segunda temporada de La Granja VIP?

Los críticos son unos de los personajes indispensables en La Granja VIP, pues son los encargados de desmenuzar todo lo que suceda dentro de la vivienda del reality. Se trata de un trabajo complicado, pues deberán analizar las personalidades y acciones de cada uno de los granjeros para llevar la conversación del reality en televisión y en redes sociales.

En esta segunda temporada repiten como críticos: Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y el Rey Grupero.

¿Cuándo empieza La Granja VIP 2026?

La Granja VIP está a punto de comenzar, la Gran Gala de inicio será el próximo domingo 6 de septiembre. Recuerda que puedes ver la transmisión en vivo y totalmente gratis desde la señal de Azteca UNO y Disney Plus.

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