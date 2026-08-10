La Granja VIP 2026: ¿Quién es el segundo participante revelado hoy 10 de agosto?

La Granja VIP 2026 está a unas semanas de comenzar y, este lunes 10 de agosto, la producción del reality dio a conocer el segundo participante que formará parte de la segunda temporada del reality más viral de la televisión mexicana. Te contamos los detalles.

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¿Quién es el segundo participante de La Granja VIP 2026?

¿Adivinaste? ¡Ivonne Montero llega a La Granja VIP segunda temporada! Este domingo, las redes sociales del reality revelaron las primeras pistas que apuntaban a la participación de la famosa actriz de telenovelas.

De esta manera, Ivonne Montero se une al elenco de la segunda temporada de La Granja VIP, junto a Carlos Trejo, el famoso Cazafantasmas que fue revelado como el primer granjero, la semana pasada.

¿Cuándo empieza La Granja VIP 2026?

La Granja VIP llegará a las pantallas de televisión el próximo domingo 6 de septiembre y, podemos suponer, que seguirá el calendario que ya vimos en la primera temporada:

Lunes: Competencia del Capataz (prueba de inmunidad y liderazgo)

(prueba de inmunidad y liderazgo) Martes : Día de Nominaciones / El Duelo (definición de primeros riesgos)

/ El Duelo (definición de primeros riesgos) Miércoles: La Asamblea

Jueves: Dinámica de Salvación

Viernes: La Traició n (estrategias para modificar el riesgo de eliminación)

n (estrategias para modificar el riesgo de eliminación) Domingo: La Gala de Eliminación

¿Dónde ver La Granja VIP segunda temporada?

La Granja VIP es un reality de encierro 24/7 que estará disponible en la plataforma de streaming de Disney Plus.

Las Galas de Eliminación y el resto de las dinámicas que ocurren entre semana se transmitirán completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca UNO.

Ahora que ya conoces todos los detalles acerca del reality más viral de la televisión mexicana, cuéntanos, ¿te lo vas a perder?

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