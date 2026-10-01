Superestrellas japonesa Ado y KUROMI se unen para nuevo sencillo

El fenómeno global Ado se unió al personaje y artista KUROMI para su nueva colaboración y sencillo “DND”, que significa “Do Not Disturb (No Molestar)”, una melodía centrada en la individualidad, la autoexpresión y en decir no a las personas o situaciones que se interpongan en el camino de tus ambiciones.

Se trata de un enérgico intercambio vocal que captura un espíritu rebelde, es decir una fusión de dos personalidades poderosas e inconfundibles de la cultura japonesa, para seguir con la expansión de los éxitos de Japón.

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Ado comparte: “¡Pude cantar con KUROMI! La canción se llama ‘DND feat. KUROMI’, ¡y Asteroid Music Team la escribió especialmente para nosotras! ‘Silencia el ruido’: KUROMI y yo lo enfrentamos juntas sobre un beat audaz y poderoso. ¡Por favor, escúchenla muchísimas veces!”

KUROMI comparte: “¡De verdad estoy muy feliz de haber podido cantar una canción tan cool con Ado! Practiqué canto y baile todos los días este verano para estar lista para presentarme con ella. ¿Qué les parece? ¿Me estoy acercando un poquito a ser una estrella como Ado...? Esta canción se trata de decir: ‘¡No se interpongan en nuestro camino!’. Nadie puede impedir que yo siga mi camino, ¡y nadie puede impedir que tú sigas el tuyo! Escucha ‘DND feat. KUROMI’ una y otra vez.

¿En dónde escuchar el nuevo sencillo Ado y KUROMI?

Si eres fanática o fanático de estas dos personalidades no puedes dejar pasar esta oportunidad de escuchar el sencillo “Do Not Disturb (No Molestar)” , el cual está disponible a través del siguiente link.

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