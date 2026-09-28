Rod Stewart anunció gira de despedida tras problemas cardíacos

Rod Stewart, el legendario cantante británico, sorprendió a sus fans con el anuncio de una gira de despedida. Y es que, tras sufrir problemas cardíacos, el intérprete de 81 años finalmente dejará los escenarios.

La gira de conciertos llamada “The Final Encore” ya es un hecho y, en adn Noticias, te tenemos todos los detalles acerca de esta gira de despedida imperdible.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué países incluirá Rod Stewart en su gira de despedida?

El intérprete de éxitos como Da Ya Think I’m Sexy? confirmó que pondrá fin a seis décadas de carrera artística con una gira de conciertos por Reino Unido y Europa, que arrancará en abril de 2027.

“El momento de despedirme de la vida en la carretera llegó. Después de más de seis décadas, The Final Encore será definitivamente mi última gira”, afirmó Stewart en una publicación en sus redes sociales.

Las ciudades consideradas en la gira de despedida de Rod Stewart son las siguientes:

El recorrido comenzará el 23 de abril de 2027 en Dublín y continuará por las principales ciudades del Reino Unido: Belfast , Glasgow , Birmingham , Manchester y Londres .

en y continuará por las principales ciudades del Reino Unido: , , , y . Después, el famoso pasará por Ámsterdam , Amberes , Berlín , Düsseldorf, Copenhague, Helsinki, Suecia, Noruega, Budapest, Múnich, Pula y Praga.

, , , Düsseldorf, Copenhague, Helsinki, Suecia, Noruega, Budapest, Múnich, Pula y Praga. La gira también incluye una parada en Cracovia, Polonia. Y, el cierre definitivo será el 24 de julio en el ZAG Arena de Hannover, Alemania. No obstante, en su agenda todavía figuran dos conciertos en Red Rocks, Colorado, en septiembre de 2027, fechas reprogramadas desde junio de este año.

¿Qué enfermedad tiene Rod Stewart?

A lo largo de los años, el legendario cantante británico Rod Stewart ha enfrentado y superado varias afecciones graves de salud, siendo los problemas cardíacos y su lucha contra el cáncer los más significativos.

Recientemente, se sometió con éxito a un procedimiento coronario para solucionarle una obstrucción cardíaca mediante la colocación de un stent. Esta afección provocó que el cantante estuviera a punto de desmayarse en el escenario y le obligó a suspender varios conciertos.

En 2019, el cantante reveló que había padecido cáncer de próstata y tras someterse a meses de quimioterapia, había quedado libre de la enfermedad.

¿Quién es Rod Stewart?

Roderick David Stewart, mejor conocido como Rod Stewart, es un legendario músico, compositor y productor británico de rock y pop. Nació en Londres el 10 de enero de 1945 y se convirtió en una de las figuras más exitosas de la historia de la música. Es inconfundible gracias a su característica voz rasposa.

A lo largo de su trayectoria, ha vendido más de 200 millones de copias en todo el mundo, transitando con éxito por géneros como el rock, el folk, el R&B y la música disco.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.