La Granja VIP 2026: Revelan conductor y críticos de la segunda temporada; ¿cuándo empieza el reality?

La Granja VIP 2026 sigue revelando secretos y este martes 11 de agosto descubrimos que Adal Ramones será el conductor estrella de la segunda temporada del reality más viral de la televisión mexicana, que comparte escenario con Kristal Silva.

Pero, ¡eso no es todo! También descubrimos quiénes serán los críticos que desmenuzarán cada detalle y estarán atentos al comportamiento, personalidad y errores de cada participante del reality. ¿Estás listo para La Granja VIP?

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La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son los críticos de la segunda temporada?

Si eres fan de La Granja VIP sabes que este reality cuenta con un grupo de críticos encargados de analizar, juzgar y criticar a cada uno de los participantes. En la segunda temporada los famosos encargados de ocupar las sillas de los críticos son:

Linet Puente

Flor Rubio

Ferka

Rey Grupero

En entrevista en Venga la Alegría, el panel de críticos que repiten su papel en La Granja VIP prometen que el nuevo elenco incendiará el reality desde la primera semana.

¿Quiénes son los particpantes revelados de La Granja VIP 2026?

Hasta este martes 11 de agosto conocemos solo a dos de los participantes de la segunda temporada de la Granja VIP 2026:

Carlos Trejo , “El Cazafantasmas”

, “El Cazafantasmas” Ivonne Montero

¿Cuándo empieza La Granja VIP 2026?

La Granja VIP 2026 está a solo una semanas de regresar a la pantalla de televisión y convertirse en la tendencia en redes sociales. La fecha de estreno es el próximo domingo 6 de septiembre. ¿Te lo vas a perder?

¿Dónde ver gratis y en vivo el inicio de La Granja VIP?

A partir del domingo 6 de septiembre podrás seguir en vivo y totalmente gratis, la Gala de Estreno, los Duelos, la Asamblea y la Gala de Eliminación, a través de la señal de Azteca Uno.

Pero, si no quieres perderte ni un solo detalle de lo que suceda dentro de la vivienda de La Granja VIP 2026, sigue el 24/7 de este exitoso reality de encierro, a través de Disney Plus.

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