Otto Sirgo muere a los 79 años; deja un enorme legado en teatro, cine y televisión

Otto Sirgo, el legendario actor cubano-mexicano murió este martes 29 de septiembre de 2026, a la edad de 79 años, según reveló la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

El famoso dejó una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Otto Sirgo también dejó huella en TV Azteca, donde participó en su faceta como director de escena en la serie unitaria de dramatización “A cada quien su santo”.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Descanse en Paz”, se lee en la publicación de la ANDA.

La Asociación Nacional de Actores

lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero

Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato.



Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros.



Descanse en Paz. pic.twitter.com/a72Qgoe1fH — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 29, 2026

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¿De qué murió Otto Sirgo?

Hasta el momento, no se ha revelado cuál fue la causa exacta de la muerte de Otto Sirgo. No obstante, se sabe que en mayo de 2025, el actor confesó padecer algunos problemas de salud propios de su edad.

Por su parte, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes también emitió una esquela en homenaje del querido actor.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI.¡Te vamos a extrañar mucho querido amigo!¡Descanse en paz!, se lee en el comunicado.

¿Quién es Otto Sirgo y cuál fue su trayectoria?

Otto Sirgo Haller fue un emblemático primer actor y director de telenovelas, teatro y cine.

El famoso logró una trayectoria de cinco décadas, principalmente en las telenovelas, donde comenzó a trabajar en 1970.

Aunque tuvo una carrera teatral muy basta, su mayor éxito comercial y personal fue la obra “P.D. Tu gato ha muerto”, puesta en escena que protagonizó y dirigió durante alrededor de 12 años.

En cine debutó a los 22 años en la película La maestra inolvidable (1968) y posteriormente formó parte de largometrajes destacados como Por la libre (2000) y Recién cazado (2009).

Otto Sirgo estuvo casado durante 46 años con la también actriz Maleni Morales hasta el fallecimiento de ella en el año 2020, con quien procreó a sus hijas Valerie y Tania.

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