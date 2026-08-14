¿Niurka o Kunno? Revelan al quinto participante de La Granja VIP 2026 hoy 14 de agosto

La Granja VIP 2026 está apunto de regresar con una segunda temporada que promete emociones fuertes, competencia dura, mucho chismecito y, por supuesto, un elenco explosivo, para muestra Kunno, el quinto granjero confirmado.

El reality más viral de la televisión mexicana está a solo unas semanas de comenzar, por lo que la producción estará destapando a los futuros granjeros en el programa Venga la Alegría. Este viernes 14 de agosto, ya conocimos al quinto, ¿te lo esperabas?

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¿Quién es el quinto participante de La Granja VIP?

Además de Kunno, La Granja VIP segunda temporada ya cuenta con cuatro personajes más con personalidades muy diferentes que deberán de convivir en el reality de encierro y lograr sobrevivir a las pruebas, a la convivencia con los animales y a la convivencia con el resto de los granjeros. ¿Lo lograrán?

La Granja VIP 2026: Lista completa de participantes

Hasta este viernes 14 de agosto, los granjeros confirmados son:

Carlos Trejo “El Cazafantasmas”

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras

Kunno

Además, ya sabemos que los conductores serán Adal Ramones y Kristal Silva. Mientras que las sillas de los críticos las ocupan, por segunda ocasión, Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y el Rey Grupero, quienes hicieron un trabajo espectacular en la primera temporada.

¿Dónde ver en vivo y gratis el estreno de La Granja VIP?

La Granja VIP 2026 comenzará el próximo domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas. Podrás seguir la transmisión totalmente en vivo y gratis, a través de la señal de Azteca UNO.

Recuerda que se trata de un reality de encierro por lo que la transmisión 24/7 se podrá seguir a través de tu streaming de confianza Disney Plus, ahí podrás enterarte de cada detalle, traición, chisme y hasta romance. ¿Te lo vas a perder?

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