La Granja VIP 2026: El tercer eliminado hoy 27 de septiembre

La Granja VIP 2026 llegó a La Gala del 27 de septiembre, donde se dio a conocer al tercer eliminado.

Este fin de semana se vivió una de las eliminaciones más cardíacas, luego de que se tuviera una de las placas de nominados más grandes: Manelyk, Julio Camejo, Kenny Avilés, Carlos Trejo, La Bebeshita.

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¿Qué pasó en el Palenque de La Granja VIP 2026?

¡Escándalooo! El Palenque explotó con una discusión entre Manelyk, Natalia Alcocer y Niurka Marcos. La reina de los realities acusó a Natalia Alcocer de ser hipócrita. Manelyk señaló que Natalia había fingido ser leal con los integrantes de su equipo, mientras era amiga de Niurka.

Por su parte, Natalia Alcocer aseguró que las diferencias con Niurka las mantienen enemistadas dentro del reality. Al final, Manelyk aseguró que confía más en Niurka que en Natalia Alcocer.

¿Quiénes son los peones de La Granja VIP 2026?

Tras una semana muy buena para los peones, el capataz de La Granja VIP, Mono, eligió a Kunno como uno el Peón de Oro. Lamentablemente, Kunno tuvo que elegir al Peor Peón de la semana y esta vez señaló a Ivonne Montero.

Esta situación provocó un momento muy triste, pues Ivonne Montero lloró al reconocer que se sentía muy cansada por ser peona por tercera vez.

El segundo peón fue Carlos Trejo, quien regresa a esta osición tras haber sido retirado la tercera semana de sus labores por enfermedad.

La Granja VIP 2026: ¿Quién es el tercer eliminado este 27 de septiembre?

La tercera eliminación llegó lego de un Viernes de Traición en Cadena. Esta experiencia originó que el equipo de Manelyk considerara a Natalia Alcocer como traidora, pues cuando tuvo oportunidad no salvó a La Bebeshita, a quien le había prometido amistad. En su lugar salvó a Pimpinela Escarlata.

La primera granjera nominada en regresar a la vivienda fue Manelyk, quien fue salvada por el público.

La Granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito?

Recuerda que tú puedes elegir a quién quieres ver competir en el Duelo del Capataz. Ya puedes votar por tu granjero favorito.

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