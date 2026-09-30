La Granja VIP 2026: Lista de los nominados de la cuarta semana; así puedes votar para salvar a tu favorito

La Granja VIP 2026 llegó a su cuarto Miércoles de Asamblea con una placa de nominados mucho más robusta de lo esperado, gracias a la dinámica de parejas que realizan los granjeros esta semana.

El Legado de Carlos Trejo dejó nominada a La Bebeshita y con ella a Julio Camejo, quien fue seleccioando como su pareja. En el Duelo del Marte, la pareja conformada por Fernando Lozada y Kenny Avilés se enfrentó a la pareja de Natalia Alcocer y Pablo Montero. En este reto, los perdedores fueron los primeros.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Placa de nominados de la cuarta semana de La Granja VIP 2026

Además de los granjeros que ya se encontraban en la Placa de nominados, este Miércoles de Asamblea revelará al resto de los participantes que tambien deberán de luchar por salir de la tabla este Jueves de Salvación.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

A partir de este Miércoles de Asamblea se abren las votaciones para que salves a tu granjero favorito. Solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

Da clic AQUÍ

Decide a qué granjero o granjeros les darás tus votos

les darás tus votos Reparte los puntos sabiamente

Da clic en Enviar votos

Después, anota los datos que se te piden

Obtén otros 10 votos y repite los pasos

Elige a tu favorito y ayúdalo a seguir dentro del reality más viral de la televisión mexicana.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.