La Granja VIP 2026: Él es Kevyn Contreras, el cuarto participante revelado este 13 de agosto

La Granja VIP 2026 ya reveló a su cuarto participante. Directamente desde Monterrey, Nuevo Léon, llega Kevyn Contreras, el famoso Comediante Bicolor, ¿lo conoces?

Este divertido personaje se une al Cazafantasmas, Carlos Trejo y otros dos participantes que fueron revelados en Venga la Alegría. Te contamos todos los detalles de la segunda temporada del reality más viral de la televisión mexicana.

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¿Quién es Kevyn Contreras?

Kevyn Contreras es originario de Monterrey, Nuevo León, y se ha ganado popularidad como comediante, imitador y creador de contenido. El nuevo granjero comenzó imitando voces y personajes en programas infantiles, para después triunfar en escenarios de stand-up.

Su talento y popularidad lo han consolidado como una de las figuras clave en el circuito de comedia regiomontano y lo han catapultado hasta la vivienda de La Granja VIP, donde peleará con todo por el premio millonario.

Lista de participantes revelados de la Granja VIP 2026

El reality de encierro de TV Azteca se viene con todo y así lo demuestra con el elenco que formará parte de la segunda temporada. Hasta el momento, conocemos solo a 4 de los 16 granjeros; sin embargo, sus personalidades ya nos hacen imaginar una temporada explosiva.

Hasta ahora, los participantes revelados de La Granja VIP son:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras

¿Cuándo y a qué hora empieza La Granja VIP 2026?

¡Prepárate! La Granja VIP llegará a tu pantalla el próximo domingo 6 de septiembre, en punto de las 20.00 horas. El reality de TV Azteca contará con al conducción de Adal Ramones y Kristal Silva.

En esta segunda temporada regresan como críticos: Ferka, Linet Puente, Flor Rubio y el Rey Grupero.

¿Dónde ver gratis el estreno de La Granja VIP?

Si yas estás listo para disfrutar de esta segunda temporada de La Granja VIP, no te pierdas el gran estreno que se transmitirá totalmente gratis a través de la señal de Azteca UNO y, si quieres seguir cada detalle de lo que suceda en la vivienda, recuerda que el 24/7 estará disponible en Disney Plus. ¿Te lo vas a perder?

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