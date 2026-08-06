La Granja VIP 2026: Destapan al primer participante del reality más viral de la televisión mexicana

¡La espera terminó! La Granja VIP 2026 está de regreso con una segunda temporada que promete convertirse en tendencia y mantener a televidentes e internautas al pendiente de todo lo que ocurra con los participantes del reality más viral.

¿Te lo esperabas? Este jueves 6 de agosto, TV Azteca reveló quién es el primer participante confirmado de La Granja VIP 2 y, en adn Noticias, te contamos de quién se trata y todos los detalles.

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¿Quién es el primer participante de La Granja VIP 2026?

Durante la transmisión del matutino Venga la Alegría se dio a conocer que Carlos Trejo es el primer granjero confirmado de La Granja VIP 2026.

La primera temporada de La Granja VIP fue un éxito rotundo, pues fue visto por 36 millones de personas, las visualizaciones llegaron a 800 millones y el público se volcó a participar con un total de 85 millones de votos para salvar a sus favoritos.

Los participantes de la primera temporada de La Granja VIP fueron: Lolita Cortés, Alfredo Adame, Eleazar Gómez, César Doroteo, La Bea, El Patrón, Manola Díez, Sergio Mayer Mori, Carolina Ross, Fabiola Campomanes, Lis Vega, Kike Mayagoitia, Kim Shantal, Jawy Méndez, Sandra Itzel, Omahi.

¿Quién fue el ganador de La Granja VIP 2025?

Tras una lucha encarnizada en cada duelo y tremendos enfrentamientos en los Miércoles de Asamblea, el público decidió que el gran ganador de La Granja VIP 2025 fuera Alfredo Adame, el famoso Golden Boy.

En segundo lugar quedó Eleazar Gómez, quien hizo equipo con el Golden Boy para llegar a la gran final del reality. El resto de los finalistas fueron: Kim Shantal, César Doroteo, La Bea y El Patrón, quienes formaban parte del team Cacaraqueo.

¿Cuándo empieza La Granja VIP 2026?

Hace dos semanas, las redes sociales de La Granja VIP volvieron a tener actividad con algunos promocionales que llenaron de emoción a los internautas. Sin duda, el reality 24/7 de TV Azteca es el más esperado del público, por lo que la expectativa por conocer a los participantes ya generó especulaciones.

En el programa Venga la Alegría, la host digital de La Granja VIP, Mallezaa, señaló que el reality podría comenzar el próximo domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas.

¿Dónde puedo ver La Granja VIP 2026?

La Granja VIP es un reality de TV Azteca, por lo que de lunes a viernes podrás disfrutar de las transmisiones en vivo de los duelos y la Gala de Eliminación a través de la señal de Azteca UNO.

Es probable que para disfrutar de la experiencia 24/7 y seguir de cerca los pasos de cada uno de los granjeros que pelearán por el premio millonario debas de realizar tu suscripción a Disney Plus. No obstante, en adn Noticias, te mantendremos al tanto de todos los detalles.

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