Ordenaron retirar una fórmula infantil tras detectarse un brote infeccioso en varios estados de EUA

ByHeart, fabricante estadounidense de leche de fórmula orgánica para bebés, anunció el retiro total de sus productos del mercado en todo el país tras detectarse un brote infeccioso que ha afectado a varios menores. La medida, comunicada este martes, amplía una primera retirada limitada de lotes realizada días antes, luego de que las autoridades sanitarias relacionaran los casos con el consumo de esta fórmula.

Según confirmaron funcionarios de salud estatales y federales, al menos 15 bebés en 12 estados resultaron hospitalizados desde agosto por una infección que podría estar asociada al producto. Si bien no se han reportado fallecimientos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtieron que podrían aparecer nuevos casos en los próximos días, aunque los productos de fórmula infantil representan menos del 1% de toda la fórmula infantil vendida en Estados Unidos.

La compañía aseguró que la retirada de la fórmula ByHeart Whole Nutrition y los sobres en polvo Anywhere Pack se realiza como una “medida de máxima precaución”, aun cuando las pruebas realizadas en los lotes sellados no han confirmado contaminación. Los directivos indicaron que cooperan de forma estrecha con la FDA para determinar el origen del brote.

Qué productos fueron retirados y en qué tiendas se vendían

La retirada nacional afecta a todas las presentaciones de la fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition y a los sobres en polvo Anywhere Pack, tanto los que se encuentran en tiendas como los que ya están en los hogares de los consumidores. La compañía indicó que vende aproximadamente 200,000 latas de fórmula al mes, distribuidas en grandes cadenas minoristas como Target, Walmart, Albertsons y Whole Foods, además de su tienda en línea.

En un comunicado, el director médico de ByHeart, Dr. Devon Kuehn, pidió a los padres y cuidadores suspender de inmediato el uso del producto y desechar cualquier envase restante, incluso si no presenta alteraciones visibles. “La seguridad de los bebés es nuestra prioridad absoluta”, señaló el especialista, enfatizando que la medida fue tomada de forma preventiva mientras se avanza en las pruebas de laboratorio.

Qué es el botulismo

El botulismo infantil es una enfermedad poco común pero grave que afecta principalmente a bebés menores de un año. Está causada por la toxina botulínica , una sustancia producida por la bacteria Clostridium botulinum, que puede desarrollarse en ambientes con baja cantidad de oxígeno, como los alimentos mal manipulados o contaminados. Esta toxina ataca el sistema nervioso y puede provocar debilidad muscular, dificultad para respirar y problemas neurológicos graves.

De acuerdo con la FDA y los CDC, los síntomas iniciales suelen incluir estreñimiento, llanto débil, pérdida del apetito y letargo.

En casos severos, la infección puede derivar en parálisis respiratoria, por lo que requiere hospitalización inmediata y tratamiento con antitoxinas.