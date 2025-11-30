Tres autos, un campeón: Tabla de pilotos de la F1 antes de la última carrera en Abu Dhabi

El campeonato de pilotos de la F1 se encuentra en el momento más emocionante de la temporada 2025. Solo queda una carrera y todo se decidirá en el GP de Abu Dhabi, el próximo domingo 7 de diciembre, donde tres pilotos llegan con enormes posibilidades de coronarse.

A mitad de la temporada parecía imposible que alguien le quitara el título a Lando Norris, algo que quizá solo su compañero de escudería, Oscar Piastri, podría, sin embargo, Max Verstappen demostró ser uno de los mejores de la historia y ha tenido un cierre único, que lo deja muy cerca de conseguir una de las remontadas más grandes que se han visto.

Tabla actualizada de pilotos de la F1 previo al GP de Abu Dhabi

El podio de la penúltima carrera, el GP de Catar , terminó así: Verstappen en 1er lugar, Piastri en 2do, Carlos Sainz en 3ero y Lando Norris en 4to. Con esto, la tabla de corredores queda de la siguiente manera, rumbo al último Gran Premio de la temporada:



Lando Norris - 408 puntos Max Verstappen - 396 puntos Oscar Piastri - 392 puntos

La diferencia entre los pilotos es mínima, por lo que el espectáculo del GP de Abu Dhabi será algo que no se veía en la F1 desde hace varios años. El 4to lugar de la tabla es para George Russell, bastante alejado, con 309 puntos.

¿Cuántos puntos dan por carrera en la F1?

Y es que todo puede cambiar en la última carrera , ya que el ganador recibe 25 puntos, los suficientes para ser campeón, aunque también es importante que los otros competidores queden abajo en la competencia, ya que los demás lugares también dan puntos:



1er lugar: 25 puntos

2do lugar: 18 puntos

3er lugar: 15 puntos

4to lugar: 12 puntos

5to lugar: 10 puntos

6to lugar: 8 puntos

7tmo lugar: 6 puntos

8vo lugar: 4 puntos

9no lugar: 2 puntos

10mo lugar: 1 punto

THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE...



¿Qué necesita cada piloto para ganar el campeonato de la F1?

Lando Norris tiene la gran ventaja. Será campeón si logra el 3er lugar en Abu Dhabi , sin importar quién gane, ya que matemáticamente nadie podría alcanzarlo.

Max Verstappen debe ganar la carrera y esperar que Norris termine en el 4to lugar o inferior. Aunque esto ocurrió en Qatar, parece difícil repetirlo en Abu Dhabi.

Por último, Oscar Piastri debe ganar la carrera y esperar que Norris termine en el 6to lugar o menor. Estos son los escenarios que cada piloto necesita para soñar con el campeonato de la F1.

