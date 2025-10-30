¡Regresa Checo Pérez! Fecha de venta y precios de los boletos para el GP de México 2026

Luego del éxito que tuvo el Gran Premio (GP) de México este año en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la Fórmula 1 dio a conocer que el próximo lunes 10 y martes 11 de noviembre de este 2025 saldrán en preventa los boletos para la carrera que se llevará a cabo en la capital del país el 2026.

Por otro lado se informó que la venta para el público en general sin importar el banco, se abrirá desde el miércoles 12 de noviembre a partir de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Qué es el tee de golf y por qué se llama así? [VIDEO] Su nombre proviene del holandés “tuitje” por montones cónicos de arena. Fue inventado en 1889 como placa de goma por Bloxsom y Douglas y evolucionó en 1920.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Precio de los boletos para el GP de México 2026

Al igual que para este 2025, el GP de México del próximo año será uno de los eventos deportivos más caros y exclusivos que se realizarán en nuestro territorio nacional, pues el costo de los boletos va desde los 3 mil 900 hasta los 61 mil 500 pesos dependiendo de la zona en la que se quieran adquirir los tickets.

De acuerdo con las especificaciones de la misma Fórmula 1, los boletos más caros brindan acceso a la zona de pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, además de que se cuenta con la posibilidad de ver de cerca a los monoplazas de cada uno de los pilotos.

Es importante señalar que la preventa de los boletos para el GP de México del próximo 2026, será exclusiva para usuarios con tarjetas de crédito de Banamex y Banorte.

¡Qué no pare la #F1ESTA! ⚽️ 🏎️ Sigamos celebrando en el #MexicoGP 2026. 🎉 🇲🇽



🎟️ Preventa Banamex: 10 y 11 de noviembre

🎟️ Venta Anticipada Banorte: 10 y 11 de noviembre

🎟️ Venta General: 12 de noviembre



6 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.



Conoce más… pic.twitter.com/Q36x6rweDE — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 28, 2025

¿Cuándo será el GP de México 2026?

A diferencia de este 2025, el GP de México 2026 se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre en la capital de la República Mexicana, por lo cual se espera una fiesta total gracias a que se realizará en el marco de las celebraciones de Día de Muertos.

Es importante mencionar que las actividades de esta carrera del deporte motor inician con las prácticas libres, continúan con las clasificaciones para cerrar con la competencia estelar dentro del circuito del Autódromo.

¿Quiénes han sido los últimos 5 ganadores del GP de México?

Vale la pena mencionar que el GP de México es uno de los circuitos que mejor se le dan a Max Verstappen de la escudería Red Bull, pues el neerlandés ha logrado ganar las carreras del 2021, 2022 y 2023 en la capital de nuestro país.

Por su parte, en 2024 la carrera la terminó ganando el español Carlos Sainz cuando corría para la escudería Ferrari, mientras que en este 2025 fue el británico Lando Norris quien se coronó en la CDMX con la escudería McLaren.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.