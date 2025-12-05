Posibles rivales de México para su tercer partido en el Mundial 2026

México conoció a 2 de sus 3 rivales tras el sorteo del Mundial 2026, realizado el 5 de diciembre en Washington. La Selección Azteca quedó ubicado en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo D. Este cupo decidirá al contrincante del cierre de la fase de grupos, programado para el 26 de junio de 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Este escenario volvió la atención hacia los posibles rivales de México, ya que el repechaje reúne a:



Dinamarca

Macedonia del Norte

República Checa

Irlanda

Estas selecciones avanzaron a los playoffs después de quedar segundas en sus grupos o clasificar por su desempeño en la Nations League.

¿Cómo llegan las selecciones al repechaje europeo?

Dinamarca y República Checa terminaron como en segundo lugar en grupos altamente competitivos en las eliminatorias, lo que muestra consistencia y estructura táctica. Macedonia del Norte e Irlanda accedieron gracias al sistema de la Nations League, un camino más incierto, pero con antecedentes de sorpresas.

El formato del repechaje dejó a Dinamarca como favorita por su plantel más profundo y experiencia reciente en Eurocopas y Mundiales. Sin embargo, Macedonia ya eliminó a Italia en 2022, mientras que los checos e Irlanda llegan con planteles jóvenes y competitivos.

El formato del repechaje D que definirá al rival del México

La UEFA programó los partidos de repechaje a partido único el 26 de marzo de 2026 y un enfrentamiento por el pase a la Copa del Mundo el 31 del mismo mes:



Dinamarca enfrenta a Macedonia en Copenhague

República Checa recibe a Irlanda en Praga

El ganador de cada llave avanzará al encuentro definitivo donde se jugará el boleto mundialista. La localía se asignará al equipo con mejor ranking en FIFA, un factor que aumenta las probabilidades de Dinamarca y República Checa.

Favoritos y probabilidades rumbo al Mundial 2026

Dinamarca parte como candidata con un 60% de probabilidad, impulsada por jugadores como Eriksen y Hojbjerg. Chequia aparece con 50% gracias a su mediocampo físico, mientras que Irlanda y Macedonia mantienen opciones menores, aunque ya han dado golpes históricos.

Los analistas destacan que el estilo directo de Irlanda, el orden checo y el contragolpe macedonio podrían generar sorpresas. El rendimiento reciente y la localía inclinan la balanza hacia los escandinavos.

¿Qué significa cada posible rival para México?

Si Dinamarca clasifica, México enfrentaría uno de sus retos más duros en el torneo, similar a su derrota 2-0 en Rusia 2018. Un rival como Macedonia del Norte ofrecería un duelo manejable, aunque peligroso en transiciones.

Sorteo para el Mundial 2026 será este viernes a las 10:45 por Azteca 7; así será la transmisión [VIDEO] ¡El Sorteo para el Mundial 2026 arranca este viernes 5 de diciembre a las 10:45 por Azteca 7! Descubre grupos, bombos y rivales con Martinoli y Casillas.

Chequia representaría un partido equilibrado, mientras que Irlanda obligaría a México a disputar un juego físico e intenso. La FMF ya analiza amistosos para simular estos estilos y preparar a los pupilos de Aguirre para cualquier escenario.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.