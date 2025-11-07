Triunfo vital ante Costa de Marfil; lo que necesita la Selección Mexicana Sub-17 para avanzar en el Mundial

La Selección Mexicana que se encuentra disputando el Mundial Sub-17 en Doha, Qatar logró una importante victoria ante el combinado de Costa de Marfil, lo cual les devolvió la posibilidad de avanzar a los dieciseisavos de final del torneo juvenil de la FIFA tras la derrota que sufrieron ante Corea del Sur.

Con la victoria ante los africanos, el combinado tricolor se jugará “la vida” en el partido ante la Selección de Suiza, la cual se mantiene en la primera posición del grupo F del Mundial tras la victoria que sumaron ante Costa de Marfil y el empate ante Corea del Sur.

Chivas multará a Javier ‘Chicharito’ Hernández por indisciplina [VIDEO] Las últimas semanas de Javier ‘Chicharito’ Hernández con Chivas han estado llenas de polémica

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo quedó la Selección Mexicana Sub-17 ante Costa de Marfil?

Fue con un gol solitario de Ian Fernando Olvera de los Xolos de Tijuana, que la Selección Mexicana logró vencer a Costa de Marfil por un marcador de 1-0, lo cual llevaron al Tricolor a la tercera posición del grupo F del Mundial Sub-17.

El partido, el cual se disputó a las 08:45 horas, estuvo lleno de emociones frente a las dos porterías, pues a pesar de la victoria del combinado Azteca los africanos lograron sumar un total de 21 remates con intención de peligro a lo largo de los 90 minutos de juego.

¡Triunfo ante Costa de Marfil en la Copa del Mundo Sub-17! 🏆



Primera victoria y buscaremos amarrar nuestro pase en el último juego de fase de grupos 👏.#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/Gn5a9G1oYu — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 7, 2025

¿Qué necesita la Selección Mexicana para avanzar a los dieciseisavos del Mundial Sub-17?

Tomando en cuenta la victoria ante Costa de Marfil y la derrota por 2-1 ante Corea del Sur, la Selección Nacional necesita buscar los tres puntos en el partido ante la Selección de Suiza, pues en caso de ganar incluso podrían alcanzar el primer lugar de su grupo.

En caso de un empate, el Tri deberá estar atento a lo que ocurra en el Corea del Sur vs Costa de Marfil, pues ese mismo cotejo podría definir el liderato del grupo así como el tercer puesto que podría dar un boleto a la siguiente ronda del torneo juvenil que se está disputando en Qatar.

¿Cuándo es el México vs Suiza por el Mundial Sub-17?

El México vs Suiza correspondiente a la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17, se llevará a cabo este próximo lunes 10 de noviembre en punto de las 06:30 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

Vale la pena mencionar que la transmisión se puede seguir a través de la señal del Canal 9 dentro de nuestro territorio nacional.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.