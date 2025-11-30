F1: Max Verstappen gana en Catar y el campeonato se definirá en la última carrera de la temporada

Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Catar 2025 y llevó la pelea por el campeonato mundial hasta la última fecha en Abu Dabi. El neerlandés, cuatro veces campeón de la F1, dominó con autoridad en Lusail y logró el triunfo que necesitaba para no entregar matemáticamente la corona.

Gracias a esta victoria, la batalla por el título se mantiene viva contra Lando Norris , quien llegará a Yas Marina con 12 puntos de ventaja.

MAX VERSTAPPEN WINS THE QATAR GRAND PRIX!!!



The Red Bull driver will fight for the title at the season finale! 💪#F1 #QatarGP pic.twitter.com/s8K5drqmEp — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Un podio que sacude el campeonato de la F1

El resultado en Catar no solo benefició a Verstappen. Oscar Piastri se quedó con el segundo lugar tras una sólida actuación, mientras que Carlos Sainz, ahora con Williams, cerró un fin de semana sobresaliente al obtener el tercer puesto, su segundo podio en la temporada.

Con esto, la Fórmula 1 volverá a ofrecer un cierre de temporada digno de libro. El próximo fin de semana, en Abu Dabi, se conocerá al nuevo monarca del automovilismo.

Lo que necesita cada piloto para ser campeón

Con el triunfo de Verstappen, el escenario rumbo a Abu Dabi queda perfectamente definido:



Max Verstappen debe ganar y esperar que Lando Norris cierre cuarto o peor para proclamarse campeón por quinta ocasión.

La ventaja estadística está del lado del británico; sin embargo, Yas Marina es un circuito donde Verstappen tiene historial ganador y donde cada detalle —desde la estrategia hasta el tráfico en pista— puede cambiar el rumbo del campeonato.

Así quedó la tabla tras el GP de Qatar

La tabla de pilotos se aprieta rumbo a la última fecha:



Lando Norris - 408 puntos Max Verstappen - 396 puntos Oscar Piastri - 392 puntos George Russell - 309 puntos Charles Leclerc - 230 puntos Lewis Hamilton - 152 puntos Kimi Antonelli - 150 puntos Alexander Albon - 73 puntos Carlos Sainz - 64 puntos Isack Hadjar - 51 puntos

