¡Sacará chispas! Estos son los Grupos de la Muerte del Mundial 2026; selecciones y fechas de los partidos
La Selección Mexicana será la encargada de disputar el partido inaugural del Mundial 2026 y así quedaron formados los grupos.
Se llevó a cabo el sorteo de fase de grupos del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C y en adn Noticias te contamos quienes serán los rovales de las selecciones y cómo quedó el temido grupo de la muerte.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Cómo quedaron conformados los 4 bombos del sorteo del Mundial 2026?
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
Bombo 3: Noruega , Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repesca UEFA 1, Repesca UEFA 2, Repesca UEFA 3, Repesca UEFA 4, Repechaje Intercontinental 1 y Repechaje Intercontinental 2
OFICIAL: CR7 jugará en el Azteca contra la Selección; fecha del México vs Portugal
La Selección Mexicana anunció que será en la próxima fecha FIFA que se lleve a cabo el México vs Portugal y el México vs Bélgica de cara al Mundial 2026.
Grupo de la muerte en el Mundial 2026
Para el 2026 la estructura es de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos con cuatro equipos cada uno y la asignación de bombos sigue el ranking FIFA pero influyeron dos factores: los tres anfitriones México, Canadá y Estados Unidos ocuparán el bombo uno con un grupo asignado previamente.
Mientras que las selecciones que lleguen desde el repechaje se colocarán directamente en el bombo cuatro sin considerar su posición en la clasificación. Así quedaron los grupos de la muerte:
GRUPO H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
GRUPO I
- Francia
- Senegal
- Ganador repechaje
- Noruega
¿Qué partidos se jugarán en México?
El partido más importante del Mundial 2026 será el de la inauguración y se jugará en el renovado Estadio Azteca y también se disputarán:
- 17 de junio - Partido de fase de grupos (Grupo K)
- 24 de junio - Fase de grupos de la Selección Mexicana (Grupo A)
- 30 de junio - Fase de 16vos de final
- 5 de julio - Octavos de final
En el Estadio de Guadalajara se jugarán:
- 11 de junio - Fase de grupos (Grupo A)
- 18 de junio - Fase de grupos de la Selección Mexicana (Grupo A)
- 23 de junio - Fase de grupos (Grupo K)
- 26 de junio - Fase de grupos (Grupo H)
Mientras que en el Estadio de Monterrey se jugarán:
- 14 de junio - Fase de grupos (Grupo F)
- 20 de junio - Fase de grupos (Grupo F)
- 24 de junio - Fase de grupos (Grupo A)
- 29 de junio - 16vos de final
México será sede de 13 partidos en el Mundial de 2026
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.