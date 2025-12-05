¡Sacará chispas! Estos son los Grupos de la Muerte del Mundial 2026; selecciones y fechas de los partidos

Se llevó a cabo el sorteo de fase de grupos del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C y en adn Noticias te contamos quienes serán los rovales de las selecciones y cómo quedó el temido grupo de la muerte.

¿Cómo quedaron conformados los 4 bombos del sorteo del Mundial 2026?

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega , Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repesca UEFA 1, Repesca UEFA 2, Repesca UEFA 3, Repesca UEFA 4, Repechaje Intercontinental 1 y Repechaje Intercontinental 2

Grupo de la muerte en el Mundial 2026

Para el 2026 la estructura es de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos con cuatro equipos cada uno y la asignación de bombos sigue el ranking FIFA pero influyeron dos factores: los tres anfitriones México, Canadá y Estados Unidos ocuparán el bombo uno con un grupo asignado previamente.

Mientras que las selecciones que lleguen desde el repechaje se colocarán directamente en el bombo cuatro sin considerar su posición en la clasificación. Así quedaron los grupos de la muerte:

GRUPO H



España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

GRUPO I

Francia

Senegal

Ganador repechaje

Noruega

¿Qué partidos se jugarán en México?

El partido más importante del Mundial 2026 será el de la inauguración y se jugará en el renovado Estadio Azteca y también se disputarán:

17 de junio - Partido de fase de grupos (Grupo K)

24 de junio - Fase de grupos de la Selección Mexicana (Grupo A)

30 de junio - Fase de 16vos de final

5 de julio - Octavos de final

En el Estadio de Guadalajara se jugarán:

11 de junio - Fase de grupos (Grupo A)

18 de junio - Fase de grupos de la Selección Mexicana (Grupo A)

23 de junio - Fase de grupos (Grupo K)

26 de junio - Fase de grupos (Grupo H)

Mientras que en el Estadio de Monterrey se jugarán:

14 de junio - Fase de grupos (Grupo F)

20 de junio - Fase de grupos (Grupo F)

24 de junio - Fase de grupos (Grupo A)

29 de junio - 16vos de final

México será sede de 13 partidos en el Mundial de 2026 [VIDEO] El Mundial de 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, la primera vez que tres países serán sede del evento

