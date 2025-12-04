Lanzan Copa del Mundo de Lego; precio y fecha de venta

Cada vez está más cerca el Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos y para los fans del futbol habrá una réplica tamaño natural del trofeo oficial de la Copa del Mundo hecho con piezas de Lego.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lego lanza Copa del Mundo

La FIFA anunció el lanzamiento de una Copa del Mundo hecha con piezas de Lego para que los coleccionistas y los aficionados tengan la oportunidad de construir su propio trofeo.

El set del trofeo que es un réplica a tamaño real de la Copa del Mundo consta de 2 mil 842 piezas de Lego y tendrá la mayor cifra de piezas doradas jamás incluida en un juego de Lego.

Además, incluye una placa impresa bajo la base del trofeo con todas las selecciones que han levantado la copa desde 1974. En la parte superior hay una tarjeta extraíble con una escena secreta. También hay una figura exclusiva con la marca de la competición levantando una miniatura de la copa.

Precio y dónde comprar la Copa del Mundo de Lego

El set de Lego con el trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA tendrá un precio de 4 mil 799 pesos y estará disponible a partir del 1 de marzo de 2026 pero ya puedes reservar la tuya en la página oficial .

Cabe mencionar que esta es la primera vez que la FIFA y Lego colaboran en un proyecto como este y la marca ha servido de inspiración para que personas de todas las edades construyan diferentes cosas.

Así que esta es una oportunidad para rendir tributo a la competencia más emblemática del mundo, y tú, ¿comprarías este set de Lego?

¡Prepara la cartera! FIFA anuncia fecha y precios de los boletos para el Mundial 2026 [VIDEO] De acuerdo con la FIFA, la venta de boletos comenzará el 10 de septiembre de 2025 y se liberarán por fases, por lo que deberás registrarte para obtener la información.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.