Completamente OFICIAL; los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026
El México vs Sudáfrica será el partido inaugural del Mundial 2026 sin embargo, el España vs Uruguay y el Portugal vs Colombia pintan como los más atractivos
¡Tendremos partidazos en la fase de grupos! Después de meses de espera por conocer cómo quedarían conformados los choques en el Mundial 2026 de México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, este viernes 5 de diciembre se revelaron en el sorteo de la FIFA los partidos más emocionantes de la justa mundialista.
Y es que más allá de anunciar cuál será el juego inaugural de la Copa del Mundo en la cancha del Estadio Azteca, el sorteo de los grupos reveló que a lo largo del torneo se vivirán partidos de alta intensidad como el Brasil vs Marruecos, Alemania vs Ecuador, Argelia vs Argentina y más.
Lista completa de los partidos más atractivos del Mundial 2026
Al ser la primera Copa del Mundo de la FIFA que disputarán un total 48 equipos, los grupos quedaron conformados con combinados nacionales de primer nivel junto a selecciones que estarán debutando en el certamen más importante dentro del futbol.
Sin embargo, también quedaron configurados varios partidos entre potencias mundiales de la UEFA, Conmebol y la CAF. Estos son:
- México vs Corea del Sur
- Brasil vs Marruecos
- España vs Uruguay
- Portugal vs Colombia
- Inglaterra vs Croacia
- Francia vs Senegal
- Francia Noruega
¿Qué partidos se jugarán en México en la Copa del Mundo de la FIFA?
Gracias a que México es uno de los países anfitriones del Mundial 2026 , la Selección Mexicana fue seleccionada como cabeza de grupo, por lo cual se estará midiento ante Sudráfrica en la cancha del Estadio Azteca en el partido inaugural de la Copa del Mundo.
Es importante mencionar que los horarios y el resto de las sedes de cada partido de los enfrentamientos del Mundial de la FIFA, se darán a conocer el próximo sábado 6 de diciembre tras el sorteo.
¿Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026?
Los Grupos del Mundial 2026 quedaron definidos de la siguiente manera:
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador del repechaje D
- Grupo B: Canadá, ganador del repechaje A, Qatar y Suiza
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
- Grupo D: EUA, Paraguay, Australia y ganador del repechaje C,
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunes y ganador del repechaje B
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, ganador del repechaje 2
- Grupo J: Argentina, Argelia, Jordania, Austria
- Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y ganador del repechaje 1
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana
