Completamente OFICIAL; los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026

¡Tendremos partidazos en la fase de grupos! Después de meses de espera por conocer cómo quedarían conformados los choques en el Mundial 2026 de México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, este viernes 5 de diciembre se revelaron en el sorteo de la FIFA los partidos más emocionantes de la justa mundialista.

Y es que más allá de anunciar cuál será el juego inaugural de la Copa del Mundo en la cancha del Estadio Azteca, el sorteo de los grupos reveló que a lo largo del torneo se vivirán partidos de alta intensidad como el Brasil vs Marruecos, Alemania vs Ecuador, Argelia vs Argentina y más.

Lista completa de los partidos más atractivos del Mundial 2026

Al ser la primera Copa del Mundo de la FIFA que disputarán un total 48 equipos, los grupos quedaron conformados con combinados nacionales de primer nivel junto a selecciones que estarán debutando en el certamen más importante dentro del futbol.

Sin embargo, también quedaron configurados varios partidos entre potencias mundiales de la UEFA, Conmebol y la CAF. Estos son:

México vs Corea del Sur

Brasil vs Marruecos

España vs Uruguay

Portugal vs Colombia

Inglaterra vs Croacia

Francia vs Senegal

Francia Noruega

¿Qué partidos se jugarán en México en la Copa del Mundo de la FIFA?

Gracias a que México es uno de los países anfitriones del Mundial 2026 , la Selección Mexicana fue seleccionada como cabeza de grupo, por lo cual se estará midiento ante Sudráfrica en la cancha del Estadio Azteca en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

Es importante mencionar que los horarios y el resto de las sedes de cada partido de los enfrentamientos del Mundial de la FIFA, se darán a conocer el próximo sábado 6 de diciembre tras el sorteo.

¿Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026?

Los Grupos del Mundial 2026 quedaron definidos de la siguiente manera:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador del repechaje D

México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador del repechaje D Grupo B: Canadá, ganador del repechaje A, Qatar y Suiza

Canadá, ganador del repechaje A, Qatar y Suiza Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Grupo D: EUA, Paraguay, Australia y ganador del repechaje C,

EUA, Paraguay, Australia y ganador del repechaje C, Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunes y ganador del repechaje B

Países Bajos, Japón, Tunes y ganador del repechaje B Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, ganador del repechaje 2

Francia, Senegal, Noruega, ganador del repechaje 2 Grupo J: Argentina, Argelia, Jordania, Austria

Argentina, Argelia, Jordania, Austria Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y ganador del repechaje 1

Portugal, Uzbekistán, Colombia y ganador del repechaje 1 Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana

