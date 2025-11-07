Se acerca el regreso de ‘Checo’; fecha, hora y dónde ver el GP de Brasil de la F1

Conforme pasan los días cada vez nos acercamos más al final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, pues del viernes 7 al domingo 9 de noviembre se estará llevando a cabo el Gran Premio (GP) de Brasil, el cual desde hace varios años se ha colocado como una de las últimas carreras de este deporte motor.

Será dentro del icónico circuito de Interlagos en São Paulo, Brasil que los pilotos de la escudería McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, buscarán seguir ampliando la ventaja que han mantenido a lo largo de la campaña sobre Max Verstappen de Red Bull Racing.

¿Qué es el tee de golf y por qué se llama así? [VIDEO] Su nombre proviene del holandés “tuitje” por montones cónicos de arena. Fue inventado en 1889 como placa de goma por Bloxsom y Douglas y evolucionó en 1920.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por dónde y a qué hora ver el GP de Brasil 2025?

El GP de Brasil de este 2025 y el cual podría dejar cambios importantes en los primeros lugares del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, se podrá ver completamente en vivo a través de la señal de SKY Sports en nuestro país.

Los horarios en los que se llevará a cabo toda la actividad de este Gran Premio, son los siguientes:

Práctica 1: viernes 7 de noviembre a las 15:30 horas, tiempo de la CDMX

Clasificación Sprint: viernes 7 de noviembre a las 18:30 horas

Carrera Sprint: sábado 8 de noviembre a las 14:00 horas

Clasificación de la carrera principal: sábado 8 de noviembre a las 18:00 horas

Carrera: domingo 9 de noviembre a las 17:00 horas

Posiciones al momento del campeonato de pilotos y constructores de la Fórmula 1

Como bien se mencionó anteriormente, la carrera por el campeonato de pilotos se cerró entre Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, así como con Max Verstappen de la escudería Red Bull Racing.

Hasta antes de que inicie el GP de Brasil, la clasificación marcha de la siguiente manera:

Lando Norris con 357 puntos

Oscar Piastri con 356 puntos

Max Verstappen con 321 puntos

George Russell con 258 puntos

Charles Leclerc con 210 puntos

Lewis Hamilton con 146 puntos

¿Cuántas carreras le quedan a la temporada 2025 de la Fórmula 1?

Vale la pena mencionar que tras el Gran Premio de Brasil, a la temporada 2025 de la Fórmula 1 le quedarán únicamente tres carreras, pues se disputarán los GP de Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.