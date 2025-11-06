VIDEO: Así es la mascota oficial de CDMX para el Mundial 2026

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y la CDMX presentó a la mascota oficial que será quien acompañe a la capital en el torneo más importante del planeta; aún no tiene nombre y se invitó a los capitalinos para proponer algunas ideas.

Presentan a la mascota de CDMX rumbo al Mundial 2026

Se trata de un ajolote color rosa con un penacho , en su playera roja lleva la leyenda "La ciudad más deportiva" y el número 10, usa un short verde y calcetas blancas.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que el ajolote todavía no tiene nombre por lo que serán los capitalinos quienes propongan ideas para bautizarlo. Indicó que estarán recibiendo las propuestas y posteriormente se dará a conocer el nombre ganador.

La mascota combina tradición y pasión y dos grandes emblemas de la identidad mexicana, el ajolote es una especie endémica del Valle de México y el penacho es un símbolo ancestral de la cultura mexica. Con esta figura, la CDMX celebra 700 años de historia.

Decálogo para el Mundial 2026

Además, se presentó el decálogo para la Copa del Mundo 2026 que tiene como objetivo mantener un ambiente de paz y convivencia:



Todos con la camiseta del respeto

Jugamos en cancha pareja

Pasamos el balón de la equidad

Cuidamos nuestra cancha

Todos somos capitanes y capitanas de paz

Juego limpio, juego bonito, juega chido

El diálogo es nuestra mejor jugada en la cancha y en la vida

La paz, nuestro partido más importante

Juega limpio en sociedad justa

Ciudad de México mundialista de valores

Además, se dio a conocer que se llevará a cabo la Clase de Futbol más grande del mundo el próximo 1 de marzo de 2026 y se buscará romper el Récord Guinness que actualmente posee Seattle, Estados Unidos. El reto tiene como objetivo reunir a miles de personas en una sesión de 35 minutos dividida en siete momentos: Tiki Taka, Vuelta al mundo, La finta, Regate, La bicicleta, ¡Bolita por favor! y Tanda de penales.

